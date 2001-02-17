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Раздел: Курьезы  
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Роман века: черепахи расстались спустя 50 лет отношений

Роман века: черепахи расстались спустя 50 лет отношенийМежду животными тоже кипят страсти!

Черепахи Биби и Полди знаменитые на весь мир своей любовной историей и бурным романом, который удивил даже зоологов, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Черепахи родились еще в ХIX веке, а познакомились в швейцарском зоопарке, когда им обоим было чуть больше 20 лет. У этой парочки началась любовь с первого взгляда, которая продолжалась 50 лет. Таких длинных отношений между двумя животными наука до этого не наблюдала.

Но в 2012 году черепахи разошлись да еще и с ссорой. Биби почему-то разозлилась на любимого и даже отгрызла бывшему часть панциря.

С тех пор зоологи мечтают помирить забавную парочку. Сначала они думали, что Биби не узнает Полди из-за старости, но тесты показали, что с ней все хорошо.

Сейчас бывшая парочка живет в разных домах и ведет себя, как разведенные супруги: когда Биби гуляет и видит Полди, она начинает шипеть как змея.

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Вот такие вот доказательства, что у животных бывают не менее бурные отношения, чем у людей.

Роман века: черепахи расстались спустя 50 лет отношений
Роман века: черепахи расстались спустя 50 лет отношений
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 Теги: черепахи, прикол

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