Раздел: Курьезы
Роман века: черепахи расстались спустя 50 лет отношений
Между животными тоже кипят страсти!
Черепахи Биби и Полди знаменитые на весь мир своей любовной историей и бурным романом, который удивил даже зоологов, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Черепахи родились еще в ХIX веке, а познакомились в швейцарском зоопарке, когда им обоим было чуть больше 20 лет. У этой парочки началась любовь с первого взгляда, которая продолжалась 50 лет. Таких длинных отношений между двумя животными наука до этого не наблюдала.
Но в 2012 году черепахи разошлись да еще и с ссорой. Биби почему-то разозлилась на любимого и даже отгрызла бывшему часть панциря.
С тех пор зоологи мечтают помирить забавную парочку. Сначала они думали, что Биби не узнает Полди из-за старости, но тесты показали, что с ней все хорошо.
Сейчас бывшая парочка живет в разных домах и ведет себя, как разведенные супруги: когда Биби гуляет и видит Полди, она начинает шипеть как змея.
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Вот такие вот доказательства, что у животных бывают не менее бурные отношения, чем у людей.
Черепахи Биби и Полди знаменитые на весь мир своей любовной историей и бурным романом, который удивил даже зоологов, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Черепахи родились еще в ХIX веке, а познакомились в швейцарском зоопарке, когда им обоим было чуть больше 20 лет. У этой парочки началась любовь с первого взгляда, которая продолжалась 50 лет. Таких длинных отношений между двумя животными наука до этого не наблюдала.
Но в 2012 году черепахи разошлись да еще и с ссорой. Биби почему-то разозлилась на любимого и даже отгрызла бывшему часть панциря.
С тех пор зоологи мечтают помирить забавную парочку. Сначала они думали, что Биби не узнает Полди из-за старости, но тесты показали, что с ней все хорошо.
Сейчас бывшая парочка живет в разных домах и ведет себя, как разведенные супруги: когда Биби гуляет и видит Полди, она начинает шипеть как змея.
Читайте также: В Австралии полицейским удалось заснять «НЛО»
Вот такие вот доказательства, что у животных бывают не менее бурные отношения, чем у людей.
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