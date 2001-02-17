Раздел: Курьезы
В Швейцарии полиция ищет искусственный стейк размером с человека
Стейк был создан для рекламы.
Правоохранители Швейцарии разыскивают огромный искусственный стейк, который украли возле одного из местных ресторанов, передает Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
Так, стейк был создан для рекламы. Отмечается, что его размер достигает роста человека.
Сотрудники полиции занялись поисками украденного стейка и призвали не есть его.
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В издании добавили, что это не первый случай, когда гигантский искусственный мясной продукт, предназначенный для рекламных целей, был украден в Швейцарии. Так, в 2014 году у мясника в восточной части страны в районе Тоггенбург была похищена двухметровая колбаса стоимостью 1000 швейцарских франков (880 евро). Колбасу нашли спустя несколько месяцев плавающей в реке Тур.
Правоохранители Швейцарии разыскивают огромный искусственный стейк, который украли возле одного из местных ресторанов, передает Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
Так, стейк был создан для рекламы. Отмечается, что его размер достигает роста человека.
Сотрудники полиции занялись поисками украденного стейка и призвали не есть его.
Читайте также: Поклонники смурфиков установили забавный рекорд
В издании добавили, что это не первый случай, когда гигантский искусственный мясной продукт, предназначенный для рекламных целей, был украден в Швейцарии. Так, в 2014 году у мясника в восточной части страны в районе Тоггенбург была похищена двухметровая колбаса стоимостью 1000 швейцарских франков (880 евро). Колбасу нашли спустя несколько месяцев плавающей в реке Тур.
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