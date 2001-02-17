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Раздел: Курьезы  
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Ничто не предвещало беды: реакция котенка на первое купание

Ничто не предвещало беды: реакция котенка на первое купаниеБелым малышам приходится часто купаться.

Так смешно купаются эти маленькие котята, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Видео повышает настроение: очень мило наблюдать, как купают белых котят.

Они няшные и очень доверяют человеку!

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 Теги: котенок, купание

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Сегодня, 11:27 » Автор: Анна Мартынова
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