Раздел: Курьезы
Ничто не предвещало беды: реакция котенка на первое купание
Белым малышам приходится часто купаться.
Так смешно купаются эти маленькие котята, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Видео повышает настроение: очень мило наблюдать, как купают белых котят.
Они няшные и очень доверяют человеку!
Читайте также: «Двойник» Путина насмешил реакцией на санкции
Так смешно купаются эти маленькие котята, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Видео повышает настроение: очень мило наблюдать, как купают белых котят.
Они няшные и очень доверяют человеку!
Читайте также: «Двойник» Путина насмешил реакцией на санкции
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