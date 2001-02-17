Раздел: Курьезы
Прикольные фотки людей, «вырубившихся» на вечеринке
Друзья решили над ними посмеяться.
Чтобы со спокойной душой расслабляться на вечеринке, нужно быть уверенным в своих товарищах. А то попадутся вот такие неадекватные товарищи, которым нужно во что бы то ни стало поиздеваться над тем, кто первым сошел с дистанции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Чтобы со спокойной душой расслабляться на вечеринке, нужно быть уверенным в своих товарищах. А то попадутся вот такие неадекватные товарищи, которым нужно во что бы то ни стало поиздеваться над тем, кто первым сошел с дистанции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Харьковчанин случайно завел дикого кабана вместо декоративного поросенка
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