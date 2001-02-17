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Раздел: Курьезы  
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Автоприколы, которые оценят многие водители

Автоприколы, которые оценят многие водителиИ смех, и грех.

Неважно автомобилист вы или пешеход этот юмор будет понятен абсолютно каждому. В этой подборке вас ждут фото с самых обычных дорог, на которых встречаются не самые обычные вещи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
Автоприколы, которые оценят многие водители
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 Теги: приколы, водители

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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