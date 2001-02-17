Раздел: Курьезы
Автоприколы, которые оценят многие водители
И смех, и грех.
Неважно автомобилист вы или пешеход этот юмор будет понятен абсолютно каждому. В этой подборке вас ждут фото с самых обычных дорог, на которых встречаются не самые обычные вещи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Неважно автомобилист вы или пешеход этот юмор будет понятен абсолютно каждому. В этой подборке вас ждут фото с самых обычных дорог, на которых встречаются не самые обычные вещи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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