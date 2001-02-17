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Раздел: Курьезы  
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Живот подвел: упитанный кот застрял в кресле

Живот подвел: упитанный кот застрял в креслеКажется, он забывает о своих формах.

Этот кот по кличке Ниу Хуанхуан ненадолго примерил на себя роль Винни-Пуха, застрявшего в кроличьей норе, передает Хроника.инфо со ссылкой на 120.su.

На самом деле, упитанное животное из Цзуньи (провинция Гуйчжоу, Китай) всего лишь хотело расслабиться в кресле, но избрало для этого не слишком правильный путь, решив пролезть под подлокотником.

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Кот застрял, и ему только и оставалось, что отчаянно извиваться и дрыгать лапками, чтобы выбраться из плена. Конечно, через какое-то время Ниу Хуанхуан освободился, а вот его хозяева, снявшие питомца на видео, вдоволь над ним посмеялись.

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 Теги: кот, прикол

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Сегодня, 14:19 » Автор: Анна Мартынова
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