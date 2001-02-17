Раздел: Курьезы
Живот подвел: упитанный кот застрял в кресле
Кажется, он забывает о своих формах.
Этот кот по кличке Ниу Хуанхуан ненадолго примерил на себя роль Винни-Пуха, застрявшего в кроличьей норе, передает Хроника.инфо со ссылкой на 120.su.
На самом деле, упитанное животное из Цзуньи (провинция Гуйчжоу, Китай) всего лишь хотело расслабиться в кресле, но избрало для этого не слишком правильный путь, решив пролезть под подлокотником.
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Кот застрял, и ему только и оставалось, что отчаянно извиваться и дрыгать лапками, чтобы выбраться из плена. Конечно, через какое-то время Ниу Хуанхуан освободился, а вот его хозяева, снявшие питомца на видео, вдоволь над ним посмеялись.
Этот кот по кличке Ниу Хуанхуан ненадолго примерил на себя роль Винни-Пуха, застрявшего в кроличьей норе, передает Хроника.инфо со ссылкой на 120.su.
На самом деле, упитанное животное из Цзуньи (провинция Гуйчжоу, Китай) всего лишь хотело расслабиться в кресле, но избрало для этого не слишком правильный путь, решив пролезть под подлокотником.
Читайте также: Харьковчанин случайно завел дикого кабана вместо декоративного поросенка
Кот застрял, и ему только и оставалось, что отчаянно извиваться и дрыгать лапками, чтобы выбраться из плена. Конечно, через какое-то время Ниу Хуанхуан освободился, а вот его хозяева, снявшие питомца на видео, вдоволь над ним посмеялись.
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