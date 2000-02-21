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Раздел: Курьезы  
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Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки

Дикие кошки, как и домашние обожающие коробкиКто бы мог подумать!

Всем известная любовь домашних котов к коробкам, оказывается, распространяется и на их диких собратьев. Мы собрали умилительные доказательства этого. Кошачьи, вы неисправимы, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

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Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
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 Теги: кошки, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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