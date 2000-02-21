Раздел: Курьезы
Дикие кошки, как и домашние обожающие коробки
Кто бы мог подумать!
Всем известная любовь домашних котов к коробкам, оказывается, распространяется и на их диких собратьев. Мы собрали умилительные доказательства этого. Кошачьи, вы неисправимы, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Всем известная любовь домашних котов к коробкам, оказывается, распространяется и на их диких собратьев. Мы собрали умилительные доказательства этого. Кошачьи, вы неисправимы, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий