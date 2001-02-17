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Фраза известного блогера стала новым мемом

Фраза известного блогера стала новым мемомСмеемся вместе с ним!

Свежая подборка мемов на сегодняшний день позволит вам оставаться в курсе последних топовых шуток и весело провести этот день, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Oh No Baby! What Is You Doin??? (О, нет, детка! Что же ты делаешь???)

Фраза из видео инстаграм и твиттер блогера Ника Джозефа, более известного в сети под ником nicknpattiwhack. Его реакция и фирменная фраза стали мемом в 2017 году.



Фраза известного блогера стала новым мемом


Когда кто-то оставляет какой-то дерьмовый комментарий под твоей картинкой, делая это так, типа вы все общаетесь Я: О нет, детка! Что же ты делаешь?

Я: *покупаю что-то* Мой банковский счет:

Фраза известного блогера стала новым мемом


Когда твоя девушка говорит высоченному бойцу UFC что мой парень надерет тебе зад

Фраза известного блогера стала новым мемом


Когда Адам увидел Еву, которая ест яблоко

Фраза известного блогера стала новым мемом


Когда видишь белого паренька-тихоню, который копается в рюкзаке и достает ствол

Фраза известного блогера стала новым мемом


*Играет будильник* Я:

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Фраза известного блогера стала новым мемом


Я: *показываю маме картинку на телефоне* Мама: *начинает листать туда-сюда* Я:

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 Теги: блогер, мемы

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Сегодня, 12:13 » Автор: Анна Мартынова
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