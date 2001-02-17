Раздел: Курьезы
Фраза известного блогера стала новым мемом
Смеемся вместе с ним!
Свежая подборка мемов на сегодняшний день позволит вам оставаться в курсе последних топовых шуток и весело провести этот день, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Oh No Baby! What Is You Doin??? (О, нет, детка! Что же ты делаешь???)
Фраза из видео инстаграм и твиттер блогера Ника Джозефа, более известного в сети под ником nicknpattiwhack. Его реакция и фирменная фраза стали мемом в 2017 году.
Когда кто-то оставляет какой-то дерьмовый комментарий под твоей картинкой, делая это так, типа вы все общаетесь Я: О нет, детка! Что же ты делаешь?
Я: *покупаю что-то* Мой банковский счет:
Когда твоя девушка говорит высоченному бойцу UFC что мой парень надерет тебе зад
Когда Адам увидел Еву, которая ест яблоко
Когда видишь белого паренька-тихоню, который копается в рюкзаке и достает ствол
*Играет будильник* Я:
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Я: *показываю маме картинку на телефоне* Мама: *начинает листать туда-сюда* Я:
Свежая подборка мемов на сегодняшний день позволит вам оставаться в курсе последних топовых шуток и весело провести этот день, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Oh No Baby! What Is You Doin??? (О, нет, детка! Что же ты делаешь???)
Фраза из видео инстаграм и твиттер блогера Ника Джозефа, более известного в сети под ником nicknpattiwhack. Его реакция и фирменная фраза стали мемом в 2017 году.
Когда кто-то оставляет какой-то дерьмовый комментарий под твоей картинкой, делая это так, типа вы все общаетесь Я: О нет, детка! Что же ты делаешь?
Я: *покупаю что-то* Мой банковский счет:
Когда твоя девушка говорит высоченному бойцу UFC что мой парень надерет тебе зад
Когда Адам увидел Еву, которая ест яблоко
Когда видишь белого паренька-тихоню, который копается в рюкзаке и достает ствол
*Играет будильник* Я:
Читайте также: Путин отличился неудачной шуткой в адрес Эрдогана
Я: *показываю маме картинку на телефоне* Мама: *начинает листать туда-сюда* Я:
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