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Раздел: Курьезы  
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Вьетнамцы к приезду Трампа и Ким Чен Ына делают их фирменные прически

Вьетнамцы к приезду Трампа и Ким Чен Ына делают их фирменные прическиСтрижки делают бесплатно.

Десятки вьетнамцев сделали себе прически, как у Трампа и Ким Чен Ына, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Президенты США и Северной Кореи проведут переговоры в Ханое 27-го и 28-го февраля.

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Перед саммитом один из местных парикмахеров предлагает своим клиентам бесплатно сделать прическу, как у американского или северокорейского лидера



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 Теги: Трамп, Ким Чен Ын

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Сегодня, 13:28 » Автор: Анна Мартынова
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