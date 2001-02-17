Вьетнамцы к приезду Трампа и Ким Чен Ына делают их фирменные прически

Стрижки делают бесплатно.



Десятки вьетнамцев сделали себе прически, как у Трампа и Ким Чен Ына, передает



Президенты США и Северной Кореи проведут переговоры в Ханое 27-го и 28-го февраля.



Читайте также: РосСМИ насмешили египетскими пирамидами, "построенными" русскими



Перед саммитом один из местных парикмахеров предлагает своим клиентам бесплатно сделать прическу, как у американского или северокорейского лидера







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Десятки вьетнамцев сделали себе прически, как у Трампа и Ким Чен Ына, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН Президенты США и Северной Кореи проведут переговоры в Ханое 27-го и 28-го февраля.Перед саммитом один из местных парикмахеров предлагает своим клиентам бесплатно сделать прическу, как у американского или северокорейского лидера





Загрузка...