Раздел: Курьезы
Вьетнамцы к приезду Трампа и Ким Чен Ына делают их фирменные прически
Стрижки делают бесплатно.
Десятки вьетнамцев сделали себе прически, как у Трампа и Ким Чен Ына, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Президенты США и Северной Кореи проведут переговоры в Ханое 27-го и 28-го февраля.
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Перед саммитом один из местных парикмахеров предлагает своим клиентам бесплатно сделать прическу, как у американского или северокорейского лидера
Десятки вьетнамцев сделали себе прически, как у Трампа и Ким Чен Ына, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Президенты США и Северной Кореи проведут переговоры в Ханое 27-го и 28-го февраля.
Читайте также: РосСМИ насмешили египетскими пирамидами, "построенными" русскими
Перед саммитом один из местных парикмахеров предлагает своим клиентам бесплатно сделать прическу, как у американского или северокорейского лидера
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