Раздел: Курьезы
Смешные твиты от людей, не готовых скрывать чувство юмора
У них с юмором все отлично.
В каждом возрасте есть своя изюминка, и, сколько бы вам ни стукнуло, важно сохранять позитивное и ироничное отношение к жизни. Кто сказал, что взрослый самодостаточный человек не имеет права похвастаться элегантным носочком из пены? Или потратить свои выходные на построение гигантского снежного изваяния, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы считаем, что возраст всего лишь цифра, к которой нужно относиться с юмором, как это делают авторы твитов из нашей подборки.
Читайте также: Вьетнамцы к приезду Трампа и Ким Чен Ына делают их фирменные прически
В каждом возрасте есть своя изюминка, и, сколько бы вам ни стукнуло, важно сохранять позитивное и ироничное отношение к жизни. Кто сказал, что взрослый самодостаточный человек не имеет права похвастаться элегантным носочком из пены? Или потратить свои выходные на построение гигантского снежного изваяния, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы считаем, что возраст всего лишь цифра, к которой нужно относиться с юмором, как это делают авторы твитов из нашей подборки.
Читайте также: Вьетнамцы к приезду Трампа и Ким Чен Ына делают их фирменные прически
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