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Раздел: Курьезы  
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Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцевНи дня без смеха.

Коты всегда были весёлыми созданиями, а совместно со своими забавными хозяевами они становятся просто ураганом юмора и хорошего настроения. Представляем вашему вниманию подборку уморительных котиков с комментариями их хозяев, которые представляют своих любимцев наилучшим образом. Улыбка вас ещё долго не покинет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

«Я называю своего кота восклицательная задница»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Застал своих котов в таком виде: стражи подземелья!»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«У меня два худеньких котика и один толстяк»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Кошачья булочка с корицей»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Свободу попугаям»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Водитель коробки»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Стирал его любимую подстилку, а он сидел так около получаса»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Мой кот чихнул в тот самый момент, когда я его сфотографировал»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Купил коту автонаполнитель кормушки с таймером, чтобы он немного сбросил вес, теперь он спит вот так»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Мой любимый дурачок»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Кажется, я случайно прервал кошачью планёрку»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Мой папа и его лучший друган»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Это Миттенс: кот-комета, который столкнулся с землёй»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Отлучился на 5 минут, а этот красавчик уже попытался забрать мою подругу и еду»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Птица влетела в наш дом. У моего кота Троя свой особый метод охоты»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Кажется, моему коту не очень нравится новый корм»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Моя подруга мяукнула на моего кота в ответ: его реакция»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Ну давай, попробуй забрать его!»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


«Вот так ведёт себя мой кот, когда меня посещает вдохновение»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


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«Мой кот выглядит так, будто он готов рассказать невероятно интересную историю»

Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев


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 Теги: коты, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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