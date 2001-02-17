Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев

Ни дня без смеха.



Коты всегда были весёлыми созданиями, а совместно со своими забавными хозяевами они становятся просто ураганом юмора и хорошего настроения. Представляем вашему вниманию подборку уморительных котиков с комментариями их хозяев, которые представляют своих любимцев наилучшим образом. Улыбка вас ещё долго не покинет, передает



«Я называю своего кота восклицательная задница»







«Застал своих котов в таком виде: стражи подземелья!»







«У меня два худеньких котика и один толстяк»







«Кошачья булочка с корицей»







«Свободу попугаям»







«Водитель коробки»







«Стирал его любимую подстилку, а он сидел так около получаса»







«Мой кот чихнул в тот самый момент, когда я его сфотографировал»







«Купил коту автонаполнитель кормушки с таймером, чтобы он немного сбросил вес, теперь он спит вот так»







«Мой любимый дурачок»







«Кажется, я случайно прервал кошачью планёрку»







«Мой папа и его лучший друган»







«Это Миттенс: кот-комета, который столкнулся с землёй»







«Отлучился на 5 минут, а этот красавчик уже попытался забрать мою подругу и еду»







«Птица влетела в наш дом. У моего кота Троя свой особый метод охоты»







«Кажется, моему коту не очень нравится новый корм»







«Моя подруга мяукнула на моего кота в ответ: его реакция»







«Ну давай, попробуй забрать его!»







«Вот так ведёт себя мой кот, когда меня посещает вдохновение»







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«Мой кот выглядит так, будто он готов рассказать невероятно интересную историю»







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Коты всегда были весёлыми созданиями, а совместно со своими забавными хозяевами они становятся просто ураганом юмора и хорошего настроения. Представляем вашему вниманию подборку уморительных котиков с комментариями их хозяев, которые представляют своих любимцев наилучшим образом. Улыбка вас ещё долго не покинет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф «Я называю своего кота восклицательная задница»«Застал своих котов в таком виде: стражи подземелья!»«У меня два худеньких котика и один толстяк»«Кошачья булочка с корицей»«Свободу попугаям»«Водитель коробки»«Стирал его любимую подстилку, а он сидел так около получаса»«Мой кот чихнул в тот самый момент, когда я его сфотографировал»«Купил коту автонаполнитель кормушки с таймером, чтобы он немного сбросил вес, теперь он спит вот так»«Мой любимый дурачок»«Кажется, я случайно прервал кошачью планёрку»«Мой папа и его лучший друган»«Это Миттенс: кот-комета, который столкнулся с землёй»«Отлучился на 5 минут, а этот красавчик уже попытался забрать мою подругу и еду»«Птица влетела в наш дом. У моего кота Троя свой особый метод охоты»«Кажется, моему коту не очень нравится новый корм»«Моя подруга мяукнула на моего кота в ответ: его реакция»«Ну давай, попробуй забрать его!»«Вот так ведёт себя мой кот, когда меня посещает вдохновение»«Мой кот выглядит так, будто он готов рассказать невероятно интересную историю»





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