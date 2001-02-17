Раздел: Курьезы
Владельцы котов с юмором рассказывают о поведении своих питомцев
Ни дня без смеха.
Коты всегда были весёлыми созданиями, а совместно со своими забавными хозяевами они становятся просто ураганом юмора и хорошего настроения. Представляем вашему вниманию подборку уморительных котиков с комментариями их хозяев, которые представляют своих любимцев наилучшим образом. Улыбка вас ещё долго не покинет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
«Я называю своего кота восклицательная задница»
«Застал своих котов в таком виде: стражи подземелья!»
«У меня два худеньких котика и один толстяк»
«Кошачья булочка с корицей»
«Свободу попугаям»
«Водитель коробки»
«Стирал его любимую подстилку, а он сидел так около получаса»
«Мой кот чихнул в тот самый момент, когда я его сфотографировал»
«Купил коту автонаполнитель кормушки с таймером, чтобы он немного сбросил вес, теперь он спит вот так»
«Мой любимый дурачок»
«Кажется, я случайно прервал кошачью планёрку»
«Мой папа и его лучший друган»
«Это Миттенс: кот-комета, который столкнулся с землёй»
«Отлучился на 5 минут, а этот красавчик уже попытался забрать мою подругу и еду»
«Птица влетела в наш дом. У моего кота Троя свой особый метод охоты»
«Кажется, моему коту не очень нравится новый корм»
«Моя подруга мяукнула на моего кота в ответ: его реакция»
«Ну давай, попробуй забрать его!»
«Вот так ведёт себя мой кот, когда меня посещает вдохновение»
Читайте также: Путин знатно оконфузился из-за «Алтайского краба»
«Мой кот выглядит так, будто он готов рассказать невероятно интересную историю»
Коты всегда были весёлыми созданиями, а совместно со своими забавными хозяевами они становятся просто ураганом юмора и хорошего настроения. Представляем вашему вниманию подборку уморительных котиков с комментариями их хозяев, которые представляют своих любимцев наилучшим образом. Улыбка вас ещё долго не покинет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
«Я называю своего кота восклицательная задница»
«Застал своих котов в таком виде: стражи подземелья!»
«У меня два худеньких котика и один толстяк»
«Кошачья булочка с корицей»
«Свободу попугаям»
«Водитель коробки»
«Стирал его любимую подстилку, а он сидел так около получаса»
«Мой кот чихнул в тот самый момент, когда я его сфотографировал»
«Купил коту автонаполнитель кормушки с таймером, чтобы он немного сбросил вес, теперь он спит вот так»
«Мой любимый дурачок»
«Кажется, я случайно прервал кошачью планёрку»
«Мой папа и его лучший друган»
«Это Миттенс: кот-комета, который столкнулся с землёй»
«Отлучился на 5 минут, а этот красавчик уже попытался забрать мою подругу и еду»
«Птица влетела в наш дом. У моего кота Троя свой особый метод охоты»
«Кажется, моему коту не очень нравится новый корм»
«Моя подруга мяукнула на моего кота в ответ: его реакция»
«Ну давай, попробуй забрать его!»
«Вот так ведёт себя мой кот, когда меня посещает вдохновение»
Читайте также: Путин знатно оконфузился из-за «Алтайского краба»
«Мой кот выглядит так, будто он готов рассказать невероятно интересную историю»
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