Американец не пришел за деньгами, выиграв в лотерею 1,5 млрд

У него еще есть два месяца.



Американец выиграл $1,5 млрд, но не пришел за выигрышем, передает



Выиграл полтора миллиарда долларов, а деньги не забрал. В США победитель лотереи, имя которого неизвестно, так и не явился за выигрышем.



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Если он не даст о себе знать в течение ближайших двух месяцев, джекпот вернут в призовой фонд.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Американец выиграл $1,5 млрд, но не пришел за выигрышем, передает Хроника.инфо со ссылкой на oligarh.media Выиграл полтора миллиарда долларов, а деньги не забрал. В США победитель лотереи, имя которого неизвестно, так и не явился за выигрышем.Если он не даст о себе знать в течение ближайших двух месяцев, джекпот вернут в призовой фонд.





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