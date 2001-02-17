Раздел: Курьезы
Американец не пришел за деньгами, выиграв в лотерею 1,5 млрд
У него еще есть два месяца.
Американец выиграл $1,5 млрд, но не пришел за выигрышем, передает Хроника.инфо со ссылкой на oligarh.media.
Выиграл полтора миллиарда долларов, а деньги не забрал. В США победитель лотереи, имя которого неизвестно, так и не явился за выигрышем.
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Если он не даст о себе знать в течение ближайших двух месяцев, джекпот вернут в призовой фонд.
Американец выиграл $1,5 млрд, но не пришел за выигрышем, передает Хроника.инфо со ссылкой на oligarh.media.
Выиграл полтора миллиарда долларов, а деньги не забрал. В США победитель лотереи, имя которого неизвестно, так и не явился за выигрышем.
Читайте также: Рогозин насмешил Сеть, раскритиковав Илона Маска
Если он не даст о себе знать в течение ближайших двух месяцев, джекпот вернут в призовой фонд.
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