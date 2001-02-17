Раздел: Курьезы
Свежие автоприколы на все случаи жизни
За рулем часто происходят нелепые ситуации.
Забавные картинки на автомобильную тематику. Их оценят водители и пешеходы, потому что все мы являемся участниками дорожного движения. А некоторые из нас такие приколы встречают и в жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Забавные картинки на автомобильную тематику. Их оценят водители и пешеходы, потому что все мы являемся участниками дорожного движения. А некоторые из нас такие приколы встречают и в жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Пропагандистка Кремля оконфузилась странным флешмобом
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