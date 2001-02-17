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Раздел: Курьезы  
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Свежие автоприколы на все случаи жизни

Свежие автоприколы на все случаи жизниЗа рулем часто происходят нелепые ситуации.

Забавные картинки на автомобильную тематику. Их оценят водители и пешеходы, потому что все мы являемся участниками дорожного движения. А некоторые из нас такие приколы встречают и в жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни
Свежие автоприколы на все случаи жизни


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 Теги: автоприколы, юмор

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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