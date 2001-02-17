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Раздел: Курьезы  
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Ни дня без смеха: отличные анекдоты на пятницу

Ни дня без смеха: отличные анекдоты на пятницуПять минут отличного настроения.

Хорошее настроение этим вечером обеспечено, мы подобрали для вас самые смешные анекдоты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

- Пап, ну почему ты думаешь, что если я была на дне рождения, то сразу пила?

- Я мама.

Ни дня без смеха: отличные анекдоты на пятницу


Мальчик, который всю жизнь хотел джип, ездит на велосипеде с запасным колесом на спине.

Ни дня без смеха: отличные анекдоты на пятницу


Почтальона, принесшего повестку сыну генерала, забрали в армию второй раз.

Ни дня без смеха: отличные анекдоты на пятницу


Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой.

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Ни дня без смеха: отличные анекдоты на пятницу


- Между прочим, у меня 128 прыжков с большой высоты. Причем без парашюта!

- О, да вы десантник!

- Нет, я любовник!

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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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