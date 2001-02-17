Ни дня без смеха: отличные анекдоты на пятницу

Пять минут отличного настроения.



Хорошее настроение этим вечером обеспечено, мы подобрали для вас самые смешные анекдоты, передает



- Пап, ну почему ты думаешь, что если я была на дне рождения, то сразу пила?



- Я мама.







Мальчик, который всю жизнь хотел джип, ездит на велосипеде с запасным колесом на спине.







Почтальона, принесшего повестку сыну генерала, забрали в армию второй раз.







Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой.



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- Между прочим, у меня 128 прыжков с большой высоты. Причем без парашюта!



- О, да вы десантник!



- Нет, я любовник!



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Хорошее настроение этим вечером обеспечено, мы подобрали для вас самые смешные анекдоты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф - Пап, ну почему ты думаешь, что если я была на дне рождения, то сразу пила?- Я мама.Мальчик, который всю жизнь хотел джип, ездит на велосипеде с запасным колесом на спине.Почтальона, принесшего повестку сыну генерала, забрали в армию второй раз.Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой.- Между прочим, у меня 128 прыжков с большой высоты. Причем без парашюта!- О, да вы десантник!- Нет, я любовник!





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