Раздел: Курьезы
Ни дня без смеха: отличные анекдоты на пятницу
Пять минут отличного настроения.
Хорошее настроение этим вечером обеспечено, мы подобрали для вас самые смешные анекдоты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
- Пап, ну почему ты думаешь, что если я была на дне рождения, то сразу пила?
- Я мама.
Мальчик, который всю жизнь хотел джип, ездит на велосипеде с запасным колесом на спине.
Почтальона, принесшего повестку сыну генерала, забрали в армию второй раз.
Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой.
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- Между прочим, у меня 128 прыжков с большой высоты. Причем без парашюта!
- О, да вы десантник!
- Нет, я любовник!
Хорошее настроение этим вечером обеспечено, мы подобрали для вас самые смешные анекдоты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
- Пап, ну почему ты думаешь, что если я была на дне рождения, то сразу пила?
- Я мама.
Мальчик, который всю жизнь хотел джип, ездит на велосипеде с запасным колесом на спине.
Почтальона, принесшего повестку сыну генерала, забрали в армию второй раз.
Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой.
Читайте также: В библиотеку вернули книгу, просроченную на 73 года
- Между прочим, у меня 128 прыжков с большой высоты. Причем без парашюта!
- О, да вы десантник!
- Нет, я любовник!
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