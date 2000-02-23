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Раздел: Курьезы  
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Проблемы человечества в смешных комиксах

Проблемы человечества в смешных комиксахСмешно и метко.

Художник Джеффри Хивер-Канди создал серию забавных комиксов под названием "Проблемы животных" (Animal Problems), глядя на которые, мы узнаём себя. Эти проблемы человеческого общества охватывают широкий спектр вещей, от простой любви к еде до психоанализа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Проблемы человечества в смешных комиксах
Проблемы человечества в смешных комиксах
Проблемы человечества в смешных комиксах
Проблемы человечества в смешных комиксах
Проблемы человечества в смешных комиксах
Проблемы человечества в смешных комиксах
Проблемы человечества в смешных комиксах
Проблемы человечества в смешных комиксах
Проблемы человечества в смешных комиксах
Проблемы человечества в смешных комиксах


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 Теги: комиксы, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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