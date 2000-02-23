Раздел: Курьезы
Проблемы человечества в смешных комиксах
Смешно и метко.
Художник Джеффри Хивер-Канди создал серию забавных комиксов под названием "Проблемы животных" (Animal Problems), глядя на которые, мы узнаём себя. Эти проблемы человеческого общества охватывают широкий спектр вещей, от простой любви к еде до психоанализа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Художник Джеффри Хивер-Канди создал серию забавных комиксов под названием "Проблемы животных" (Animal Problems), глядя на которые, мы узнаём себя. Эти проблемы человеческого общества охватывают широкий спектр вещей, от простой любви к еде до психоанализа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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