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Раздел: Курьезы  
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Сходил на массаж: спасатели снимали с крыши мужчину без одежды

Сходил на массаж: спасатели снимали с крыши мужчину без одеждыОн чем-то не угодил работникам массажного салона.

Инцидент произошел в массажном салоне в Нортендени, Манчестер, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Британцу пришлось голышом ждать спасателей, чтобы те сняли его с крыши дома, ведь работники массажного салона намеренно выставили его на улицу без одежды.

Посетитель по неизвестной причине поссорился с работником заведения. Наконец, его выставили наружу.

На видео видно, что он стоит на выступлении над магазином кебабов «Просто вкусно» без одежды. Когда мужчина попытался вернуться в салон, там закрыли окно.

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Беднягу приехали спасать пожарные, поскольку ему не удалось спуститься самостоятельно.


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 Теги: массаж, спасатели

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Сегодня, 15:41 » Автор: Анна Мартынова
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