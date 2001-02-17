Раздел: Курьезы
Сходил на массаж: спасатели снимали с крыши мужчину без одежды
Он чем-то не угодил работникам массажного салона.
Инцидент произошел в массажном салоне в Нортендени, Манчестер, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Британцу пришлось голышом ждать спасателей, чтобы те сняли его с крыши дома, ведь работники массажного салона намеренно выставили его на улицу без одежды.
Посетитель по неизвестной причине поссорился с работником заведения. Наконец, его выставили наружу.
На видео видно, что он стоит на выступлении над магазином кебабов «Просто вкусно» без одежды. Когда мужчина попытался вернуться в салон, там закрыли окно.
Читайте также: Кошка «проучила» ведущего за плохой прогноз погоды
Беднягу приехали спасать пожарные, поскольку ему не удалось спуститься самостоятельно.
Инцидент произошел в массажном салоне в Нортендени, Манчестер, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Британцу пришлось голышом ждать спасателей, чтобы те сняли его с крыши дома, ведь работники массажного салона намеренно выставили его на улицу без одежды.
Посетитель по неизвестной причине поссорился с работником заведения. Наконец, его выставили наружу.
На видео видно, что он стоит на выступлении над магазином кебабов «Просто вкусно» без одежды. Когда мужчина попытался вернуться в салон, там закрыли окно.
Читайте также: Кошка «проучила» ведущего за плохой прогноз погоды
Беднягу приехали спасать пожарные, поскольку ему не удалось спуститься самостоятельно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий