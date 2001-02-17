Сходил на массаж: спасатели снимали с крыши мужчину без одежды

Он чем-то не угодил работникам массажного салона.



Инцидент произошел в массажном салоне в Нортендени, Манчестер, передает



Британцу пришлось голышом ждать спасателей, чтобы те сняли его с крыши дома, ведь работники массажного салона намеренно выставили его на улицу без одежды.



Посетитель по неизвестной причине поссорился с работником заведения. Наконец, его выставили наружу.



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Беднягу приехали спасать пожарные, поскольку ему не удалось спуститься самостоятельно.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Инцидент произошел в массажном салоне в Нортендени, Манчестер, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua Британцу пришлось голышом ждать спасателей, чтобы те сняли его с крыши дома, ведь работники массажного салона намеренно выставили его на улицу без одежды.Посетитель по неизвестной причине поссорился с работником заведения. Наконец, его выставили наружу.На видео видно, что он стоит на выступлении над магазином кебабов «Просто вкусно» без одежды. Когда мужчина попытался вернуться в салон, там закрыли окно.Беднягу приехали спасать пожарные, поскольку ему не удалось спуститься самостоятельно.





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