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Карикатура на Трампа украсила номер New Yorker
Работа посвящена строительству "стены".
Американский журнал New Yorker опубликовал обложку нового номера, который выйдет на следующей неделе, с названием "Настоящее чрезвычайное положение", передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
На обложке изображен президент США Дональд Трамп, который стоит на крыше практически затонувшего Белого дома, не найдя укрытия от надвигающегося шторма. В руках он держит красный плакат с надписью "достройте стену".
Речь идет о строительстве стены на границе с Мексикой для решения миграционного кризиса. На ее строительстве настаивает американский лидер. Для выделения бюджета на пограничную стену Трамп ранее анонсировал введение в стране режима чрезвычайного положения.
Обложка призвана продемонстрировать, что истинное чрезвычайное положение заключается в последствиях изменения климата, рассказал ее автор Барри Блитт.
"Похоже, что наш президент вкладывает свою энергию в поддельную чрезвычайную ситуацию, отрицая существование потенциально катастрофического кризиса, такого как изменение климата", – заявил Блитт.
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New Yorker отмечает, что в октябре межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата предупредила, что у мира есть десять лет на то, чтобы сдержать глобальное потепление.
Американский журнал New Yorker опубликовал обложку нового номера, который выйдет на следующей неделе, с названием "Настоящее чрезвычайное положение", передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
На обложке изображен президент США Дональд Трамп, который стоит на крыше практически затонувшего Белого дома, не найдя укрытия от надвигающегося шторма. В руках он держит красный плакат с надписью "достройте стену".
Речь идет о строительстве стены на границе с Мексикой для решения миграционного кризиса. На ее строительстве настаивает американский лидер. Для выделения бюджета на пограничную стену Трамп ранее анонсировал введение в стране режима чрезвычайного положения.
Обложка призвана продемонстрировать, что истинное чрезвычайное положение заключается в последствиях изменения климата, рассказал ее автор Барри Блитт.
"Похоже, что наш президент вкладывает свою энергию в поддельную чрезвычайную ситуацию, отрицая существование потенциально катастрофического кризиса, такого как изменение климата", – заявил Блитт.
Читайте также: Кошка «проучила» ведущего за плохой прогноз погоды
New Yorker отмечает, что в октябре межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата предупредила, что у мира есть десять лет на то, чтобы сдержать глобальное потепление.
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