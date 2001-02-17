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Трамп насмешил планами на 6G
Трамп не впечатлил Сеть.
Дональд Трамп написал в Твиттере, что хочет "как можно скорее" внедрить в США сети 5G и 6G, передает Хроника.инфо со ссылкой на prportal.com.ua.
"Я хочу, чтобы технология 5G и даже 6G, появились в США как можно скорее. Это гораздо мощнее, быстрее и более продуманно существующих стандартов. Американские компании должны приумножить усилия, или останутся позади. Нет никакой причины, чтобы мы отставали .. . "
"... в то, что так очевидно [представляет] будущее. Я хочу, чтобы США выиграли это соревнование, но не отказывались от более современных технологий. Мы всегда должны быть лидерами во всем, что мы делаем, особенно когда речь идет о захватывающей мир технологию ".
Как пишет The Verge, твиты Трампа могут быть связаны с его опасениями за того, что Китай освоит технологию 5G ранее США. При этом американская сторона призвала европейские страны не пользоваться оборудованием Huawei для внедрения сетей 5G, так как по ее мнению, Китай может использовать оборудование для шпионажа.
The Independent отметил, что президент США сделал такое заявление после того, как министр транспорта Финляндии Анне Бернер объявила, что страна изучает технологию 5G. В сентябре 2018 профессор университета Оулу Ари Поутту отмечал, что до внедрения технологии 6G "пройдут десятилетия" и она появится к 2030 году, но сделает доступной скорость в "терабайт в секунду".
"Финляндия планирует стать первооткрывателем как в использовании, так и в разработке сети 5G. Наше министерство транспорта и коммуникаций разработало экосистему 5G, которая ускорит развитие инноваций и [предоставления] услуг вместе с другими экспериментами", - говорит Анне Бернер, министр транспорта Финляндии.
При этом многие операторы в США не готовы внедрить технологию 5G минимум до октября. Даже после того, как это произойдет, она коснется только "небольшого количества городов", - отметил CNET.
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Заявление президента США вызвала критику и шутки со стороны пользователей - они обвинили его в непонимании технологий.
"[Дональд Трамп], я дам тебе миллион долларов, если ты сможешь объяснить мне, что такое 5G и 6G. Или вообще - что такое 4G. Или чему равна 4 + 4"
"Перевод: в туалете в Белом Доме плохо ловит WiFi"
"7G, 8G - все что угодно"
"К технологии 6G десятилетия. Этот твит показывает полное незнание технологий", - пишут пользователи
Дональд Трамп написал в Твиттере, что хочет "как можно скорее" внедрить в США сети 5G и 6G, передает Хроника.инфо со ссылкой на prportal.com.ua.
"Я хочу, чтобы технология 5G и даже 6G, появились в США как можно скорее. Это гораздо мощнее, быстрее и более продуманно существующих стандартов. Американские компании должны приумножить усилия, или останутся позади. Нет никакой причины, чтобы мы отставали .. . "
"... в то, что так очевидно [представляет] будущее. Я хочу, чтобы США выиграли это соревнование, но не отказывались от более современных технологий. Мы всегда должны быть лидерами во всем, что мы делаем, особенно когда речь идет о захватывающей мир технологию ".
Как пишет The Verge, твиты Трампа могут быть связаны с его опасениями за того, что Китай освоит технологию 5G ранее США. При этом американская сторона призвала европейские страны не пользоваться оборудованием Huawei для внедрения сетей 5G, так как по ее мнению, Китай может использовать оборудование для шпионажа.
The Independent отметил, что президент США сделал такое заявление после того, как министр транспорта Финляндии Анне Бернер объявила, что страна изучает технологию 5G. В сентябре 2018 профессор университета Оулу Ари Поутту отмечал, что до внедрения технологии 6G "пройдут десятилетия" и она появится к 2030 году, но сделает доступной скорость в "терабайт в секунду".
"Финляндия планирует стать первооткрывателем как в использовании, так и в разработке сети 5G. Наше министерство транспорта и коммуникаций разработало экосистему 5G, которая ускорит развитие инноваций и [предоставления] услуг вместе с другими экспериментами", - говорит Анне Бернер, министр транспорта Финляндии.
При этом многие операторы в США не готовы внедрить технологию 5G минимум до октября. Даже после того, как это произойдет, она коснется только "небольшого количества городов", - отметил CNET.
Читайте также: Карикатура на Трампа украсила номер New Yorker
Заявление президента США вызвала критику и шутки со стороны пользователей - они обвинили его в непонимании технологий.
"[Дональд Трамп], я дам тебе миллион долларов, если ты сможешь объяснить мне, что такое 5G и 6G. Или вообще - что такое 4G. Или чему равна 4 + 4"
"Перевод: в туалете в Белом Доме плохо ловит WiFi"
"7G, 8G - все что угодно"
"К технологии 6G десятилетия. Этот твит показывает полное незнание технологий", - пишут пользователи
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