Ничто не вечно: в Австралии распалась пара черепах, которые были вместе 90-то лет

В Австралии разошлась пара черепах, которая встречалась почти 100 лет



В Австралийском зоопарке в 2011 году, после почти века вместе, слоновая черепаха Биби и Полди официально разошлись. Работники зоопарка так и не выяснили причину расставания. Об этом передает



"Они родились еще в ХIX веке, где-то около 1897 года, а познакомились, когда им обоим было чуть более 20 лет. Черепахи были идеальной парой, у них было много общего: любили принимать солнечные ванны, обожали помидоры и оба Галапагосских островов ", - говорится в сообщении.



Пара, которая была вместе 90-то лет, пережила вместе Великую депрессию, две мировые войны и дожила до ХХI века, к сожалению распалась в ноябре 2011 года. Инициатором развода стала Биби, она внезапно начала агрессивно относиться к Полди. Биби напала на бывшего и отгрызла часть его панциря. Тогда зоологи решили разделить их, чтобы они не навредили друг другу. Ветеринары думали, Биби агрессивно ведет себя по болезни, однако она оказалась здоровой.



Сотрудники зоопарка не раз пытались наладить отношения бывших, устроили им даже романтический ужин с помидорами, но все оказалось бесполезным, любви между ними давно не было.



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"Биби и Полди теперь живут в смежных домах, так как разведены. Специально для них оборудовали отдельные вольеры и установили между ними стеклянные окна, чтобы они когда захотят могли взглянуть на бывшую любовь и вспомнить старые времена ", - отмечается в сообщении.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Австралийском зоопарке в 2011 году, после почти века вместе, слоновая черепаха Биби и Полди официально разошлись. Работники зоопарка так и не выяснили причину расставания. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН "Они родились еще в ХIX веке, где-то около 1897 года, а познакомились, когда им обоим было чуть более 20 лет. Черепахи были идеальной парой, у них было много общего: любили принимать солнечные ванны, обожали помидоры и оба Галапагосских островов ", - говорится в сообщении.Пара, которая была вместе 90-то лет, пережила вместе Великую депрессию, две мировые войны и дожила до ХХI века, к сожалению распалась в ноябре 2011 года. Инициатором развода стала Биби, она внезапно начала агрессивно относиться к Полди. Биби напала на бывшего и отгрызла часть его панциря. Тогда зоологи решили разделить их, чтобы они не навредили друг другу. Ветеринары думали, Биби агрессивно ведет себя по болезни, однако она оказалась здоровой.Сотрудники зоопарка не раз пытались наладить отношения бывших, устроили им даже романтический ужин с помидорами, но все оказалось бесполезным, любви между ними давно не было."Биби и Полди теперь живут в смежных домах, так как разведены. Специально для них оборудовали отдельные вольеры и установили между ними стеклянные окна, чтобы они когда захотят могли взглянуть на бывшую любовь и вспомнить старые времена ", - отмечается в сообщении.





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