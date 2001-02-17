Раздел: Курьезы
Забавные животные, отмечающие свои дни рождения
Домашние питомцы просто обожают праздновать свои дни рождения!
Владельцы проявляют всю свою фантазию, чтобы порадовать своих четвероногих любимцев и преподнести им их любимые вкусняшки в самом праздничном оформлении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Домашние питомцы просто обожают праздновать свои дни рождения!
Владельцы проявляют всю свою фантазию, чтобы порадовать своих четвероногих любимцев и преподнести им их любимые вкусняшки в самом праздничном оформлении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Животные, обожающие свои Дни рождения. Фото
Домашние питомцы просто обожают праздновать свои дни рождения!
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