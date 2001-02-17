Раздел: Курьезы
Милые питбули, которые не кажутся такими уж страшными
Эти песики ломают все стереотипы.
Если вы спросите нескольких людей, что они думают от питбулях, то наверняка услышите немало жутких историй, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N
Читайте также: Эти котики не такие милые, как кажутся
Взгляните на этих прелестных и очаровательных созданий, которые ломают все стереотипы!
Если вы спросите нескольких людей, что они думают от питбулях, то наверняка услышите немало жутких историй, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N
Читайте также: Эти котики не такие милые, как кажутся
Взгляните на этих прелестных и очаровательных созданий, которые ломают все стереотипы!
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