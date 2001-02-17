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Раздел: Курьезы  
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Милые питбули, которые не кажутся такими уж страшными

Милые питбули, которые не кажутся такими уж страшнымиЭти песики ломают все стереотипы.

Если вы спросите нескольких людей, что они думают от питбулях, то наверняка услышите немало жутких историй, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N

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Взгляните на этих прелестных и очаровательных созданий, которые ломают все стереотипы!

Милые питбули, которые не кажутся такими уж страшными
Милые питбули, которые не кажутся такими уж страшными
Милые питбули, которые не кажутся такими уж страшными
Милые питбули, которые не кажутся такими уж страшными
Милые питбули, которые не кажутся такими уж страшными
Милые питбули, которые не кажутся такими уж страшными
Милые питбули, которые не кажутся такими уж страшными
Милые питбули, которые не кажутся такими уж страшными
Милые питбули, которые не кажутся такими уж страшными
Милые питбули, которые не кажутся такими уж страшными
Милые питбули, которые не кажутся такими уж страшными


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 Теги: питбуль, собаки

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