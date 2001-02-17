Раздел: Курьезы
Путин снова опозорился привселюдно
Пользователи не прошли мимо очередного поста пропагандиста.
Президент России Владимир Путин снова опозорился привселюдно. В этот раз его подвели знания по математике. Путин попытался объяснить простую «математическую задачку». Попытка показаться простым и странный внешний вид сделали Путина посмешищем в социальных сетях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Ну а распространил хорошее настроение, как всегда «журналист кремлевского пула» Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. Смирнов в подписи к видеоролику процитировал слова Путина:
«Это все просто как апельсин. Шесть на ум пошло, семь с ума сошло. Посчитайте, сколько это будет»: Популярная математика с Владимиром Путиным».
Пользователи не прошли мимо очередного поста пропагандиста и его попытки выставить своего работодателя в лучшем свете. Известно давно, что его потуги стали источником насмешек над Путиным. Так в комментариях пользователи прошлись катком по всему – начали с глаз и внешности, перешли к его возрасту и назвали дедом, отметили любовь Путина к пластической хирургии. А некоторые пользователи разместили яркие карикатуры под этим постом Смирнова.
Читайте также: Путин опозорился на выступлении в Санкт-Петербурге. Видео
«Старик еще и дебилом оказался», «Глаза явного сумасшедшего», «А король-то голый». «Очередной пук в лужу», «Бабка с яйцами чокнулась окончательно», «Как же он глуп!», «Дед совсем плох стал. Мало того, что после ботокса глаза выпучились как у крысы, так и еще в голове ебобо прогрессирует», «В каком мире живет этот пень», «Недаром Путин в подворотне на кружок высшей математики ходил. Если семь с ума сошло, то он еще не до конца конченный дебил», - пишут они в комментариях под публикацией пропагандиста.
Президент России Владимир Путин снова опозорился привселюдно. В этот раз его подвели знания по математике. Путин попытался объяснить простую «математическую задачку». Попытка показаться простым и странный внешний вид сделали Путина посмешищем в социальных сетях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Ну а распространил хорошее настроение, как всегда «журналист кремлевского пула» Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. Смирнов в подписи к видеоролику процитировал слова Путина:
«Это все просто как апельсин. Шесть на ум пошло, семь с ума сошло. Посчитайте, сколько это будет»: Популярная математика с Владимиром Путиным».
Пользователи не прошли мимо очередного поста пропагандиста и его попытки выставить своего работодателя в лучшем свете. Известно давно, что его потуги стали источником насмешек над Путиным. Так в комментариях пользователи прошлись катком по всему – начали с глаз и внешности, перешли к его возрасту и назвали дедом, отметили любовь Путина к пластической хирургии. А некоторые пользователи разместили яркие карикатуры под этим постом Смирнова.
Читайте также: Путин опозорился на выступлении в Санкт-Петербурге. Видео
«Старик еще и дебилом оказался», «Глаза явного сумасшедшего», «А король-то голый». «Очередной пук в лужу», «Бабка с яйцами чокнулась окончательно», «Как же он глуп!», «Дед совсем плох стал. Мало того, что после ботокса глаза выпучились как у крысы, так и еще в голове ебобо прогрессирует», «В каком мире живет этот пень», «Недаром Путин в подворотне на кружок высшей математики ходил. Если семь с ума сошло, то он еще не до конца конченный дебил», - пишут они в комментариях под публикацией пропагандиста.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2116
0
Оставьте свой комментарий