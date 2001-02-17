Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли фото одиозного пропагандиста Кремля
Под постом сразу появились саркастические комментарии пользователей.
В Сети появился "странный" снимок одиозного российского журналиста Олега Кашина, который сразу же раскритиковали пользователи сети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Фото опубликовал сам пропагандист на своей странице в Twitter.
"Был на детской вечеринке", - подписал снимок Кашин.
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"Ответь честно Олег, сейчас ты за Путина или нет? Это очень важно для моей жены", "Олег, не пи*дите про детскую вечеринку. Позавчера вы были у Скабеевой, а сегодня посетили Малышеву! Я угадал?", "странно как тебе ещё и дети п... не дали)", - пишут комментаторы.
В Сети появился "странный" снимок одиозного российского журналиста Олега Кашина, который сразу же раскритиковали пользователи сети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Фото опубликовал сам пропагандист на своей странице в Twitter.
"Был на детской вечеринке", - подписал снимок Кашин.
Читайте также: Известного российского пропагандиста высмеяли карикатурой
"Ответь честно Олег, сейчас ты за Путина или нет? Это очень важно для моей жены", "Олег, не пи*дите про детскую вечеринку. Позавчера вы были у Скабеевой, а сегодня посетили Малышеву! Я угадал?", "странно как тебе ещё и дети п... не дали)", - пишут комментаторы.
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