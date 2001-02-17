» » В Сети высмеяли фото одиозного пропагандиста Кремля
Раздел: Курьезы  
0

В Сети высмеяли фото одиозного пропагандиста Кремля

В Сети высмеяли фото одиозного пропагандиста КремляПод постом сразу появились саркастические комментарии пользователей.

В Сети появился "странный" снимок одиозного российского журналиста Олега Кашина, который сразу же раскритиковали пользователи сети.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Фото опубликовал сам пропагандист на своей странице в Twitter.

"Был на детской вечеринке", - подписал снимок Кашин.

Читайте также: Известного российского пропагандиста высмеяли карикатурой

"Ответь честно Олег, сейчас ты за Путина или нет? Это очень важно для моей жены", "Олег, не пи*дите про детскую вечеринку. Позавчера вы были у Скабеевой, а сегодня посетили Малышеву! Я угадал?", "странно как тебе ещё и дети п... не дали)", - пишут комментаторы.

В Сети высмеяли фото одиозного пропагандиста Кремля

В Сети высмеяли фото одиозного пропагандиста Кремля




Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сеть, Кремль, пропаганда

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:46 » Автор: Эдгар Букмирза
     894
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх