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Неожиданный прием: тайский боксер на ринге поцеловал соперника

Неожиданный прием: тайский боксер на ринге поцеловал соперникаВ итоге он победил.

Известный тайский боксер Саенчай отметился курьезным поступком во время поединка на турнире Thai Fight. 38-летний спортсмен поцеловал своего соперника Фирдавса Бойназарова, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Во втором раунде поединка по тайскому боксу во время одного из эпизодов Саенчай прижал оппонента к канатам. Пока соперники находились в клинче, легендарный таец поцеловал соперника в щеку. Рефери встречи решил развести бойцов. Пока Саенчай отходил от соперника, он еще раз его поцеловал.

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Поединок завершился победой Саенчая. 38-летний таец одержал 291 победу в карьере.

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 Теги: боксер, поцелуй

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Сегодня, 09:15 » Автор: Анна Мартынова
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