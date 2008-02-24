Раздел: Курьезы
Неожиданный прием: тайский боксер на ринге поцеловал соперника
В итоге он победил.
Известный тайский боксер Саенчай отметился курьезным поступком во время поединка на турнире Thai Fight. 38-летний спортсмен поцеловал своего соперника Фирдавса Бойназарова, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Во втором раунде поединка по тайскому боксу во время одного из эпизодов Саенчай прижал оппонента к канатам. Пока соперники находились в клинче, легендарный таец поцеловал соперника в щеку. Рефери встречи решил развести бойцов. Пока Саенчай отходил от соперника, он еще раз его поцеловал.
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Поединок завершился победой Саенчая. 38-летний таец одержал 291 победу в карьере.
Смотреть с 7:15.
Известный тайский боксер Саенчай отметился курьезным поступком во время поединка на турнире Thai Fight. 38-летний спортсмен поцеловал своего соперника Фирдавса Бойназарова, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Во втором раунде поединка по тайскому боксу во время одного из эпизодов Саенчай прижал оппонента к канатам. Пока соперники находились в клинче, легендарный таец поцеловал соперника в щеку. Рефери встречи решил развести бойцов. Пока Саенчай отходил от соперника, он еще раз его поцеловал.
Читайте также: В Сети высмеяли фото одиозного пропагандиста Кремля
Поединок завершился победой Саенчая. 38-летний таец одержал 291 победу в карьере.
Смотреть с 7:15.
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