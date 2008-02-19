Сеть в восторге от панды, кувыркающейся в снегу

Ролик набирает популярность в Сети.



Сети активно набирает популярность видео, на котором запечатлена панда, которая радуется первому снегу. Видеозапись была сделана в Смитсоновском национальном зоопарке, передает



На кадрах видно, как редкое животное кувыркается в сугробах. Панда наслаждается снежной погодой.



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Буквально за несколько часов видеозапись, которая была опубликована в Twitter, набрала несколько тысяч просмотров. Пользователи социальной сети не перестают комментировать данный видеоролик, заявляя о том, что панда является самым милым животным.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сети активно набирает популярность видео, на котором запечатлена панда, которая радуется первому снегу. Видеозапись была сделана в Смитсоновском национальном зоопарке, передает Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.com На кадрах видно, как редкое животное кувыркается в сугробах. Панда наслаждается снежной погодой.Буквально за несколько часов видеозапись, которая была опубликована в Twitter, набрала несколько тысяч просмотров. Пользователи социальной сети не перестают комментировать данный видеоролик, заявляя о том, что панда является самым милым животным.





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