Раздел: Курьезы
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Правила созданы явно не для них.
Как известно, собака - друг человека. И чтобы она не натворила, хозяин все равно ей простит. Мы собрали забавные снимки братьев наших меньших, доказывающих, что и у них бывают свои причуды, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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Как известно, собака - друг человека. И чтобы она не натворила, хозяин все равно ей простит. Мы собрали забавные снимки братьев наших меньших, доказывающих, что и у них бывают свои причуды, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Сеть в восторге от панды, кувыркающейся в снегу
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