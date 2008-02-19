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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки собак, которым плевать на логику

Прикольные фотки собак, которым плевать на логикуПравила созданы явно не для них.

Как известно, собака - друг человека. И чтобы она не натворила, хозяин все равно ей простит. Мы собрали забавные снимки братьев наших меньших, доказывающих, что и у них бывают свои причуды, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику
Прикольные фотки собак, которым плевать на логику


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 Теги: собаки, логика

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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