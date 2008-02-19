Раздел: Курьезы
Художница превратила котов в супергероев
Они могут не только поймать мышь, но и спасти мир.
Талантливый индонезийский иллюстратор и концепт-дизайнер Фаярека Сетьяван (Fajareka Setiawan) любит рисовать, как это и положено художнику, а ещё он любит кошек и супергероев. Но как объединить все эти страсти в одну? Если человек без художественного взгляда возможно бы замешкался, то Фаярека не из робких. Он взял и создал серию работ под названием «Catvengers», где превратил кошек в супергероев. Тут и Catpool и AquaCat и все-все-все. Нам бы очень хотелось увидеть их на большом экране, передает Хроника.инфо со ссылкой на 4tololo.
Catpool - Дэдпул
Ant-Cat - Человек-муравей
Venom Cat - Веном
AquaCat - Аквамен
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Black-Kitteh - Чёрная Пантера
Талантливый индонезийский иллюстратор и концепт-дизайнер Фаярека Сетьяван (Fajareka Setiawan) любит рисовать, как это и положено художнику, а ещё он любит кошек и супергероев. Но как объединить все эти страсти в одну? Если человек без художественного взгляда возможно бы замешкался, то Фаярека не из робких. Он взял и создал серию работ под названием «Catvengers», где превратил кошек в супергероев. Тут и Catpool и AquaCat и все-все-все. Нам бы очень хотелось увидеть их на большом экране, передает Хроника.инфо со ссылкой на 4tololo.
Catpool - Дэдпул
Ant-Cat - Человек-муравей
Venom Cat - Веном
AquaCat - Аквамен
Читайте также: В Сети высмеяли «боевые» планы пенсионерок Путина
Black-Kitteh - Чёрная Пантера
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