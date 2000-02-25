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Раздел: Курьезы  
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Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете

Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планетеНа них невозможно смотреть без улыбки.

Утята. Пушистые желтые милашки. Эти умильные существа находятся в десятке самых милых животных. Они способны вызвать женский писк восторга и чувство умиления не хуже котят и щенков, передает Хроника.инфо со ссылкой на zefirka.net.

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Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете
Забавные причины считать утят самыми милыми существами на планете


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 Теги: утята, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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