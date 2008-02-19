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Самой толстой кошке Британии нашли новый дом

Самой толстой кошке Британии нашли новый домЕй не слишком везло по жизни.

"Самой толстой кошкой Британии", которую четыре раза возвращали в приют для животных, нашли постоянный дом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

В первый раз Митзи принесли в приют в городе Плимут в мае 2017 года. Она была бездомной и весила целых 7,7 кг. За чрезмерный вес, превышающий норму почти в два раза, местные СМИ окрестили ее "самой толстой кошкой в Британии".

Сотрудники приюта немедленно посадили Митзи на строгую диету, после чего она изрядно похудела. Сейчас кошке девять лет, она весит 5,3 кг и должна вот-вот переехать к родственникам одного из своих бывших владельцев.

"Она такая милашка. Мы очень надеемся, что ее история наконец-то обрела счастливый конец", - сказала администратор приюта Хелен Лекойнт.

Самой толстой кошке Британии нашли новый дом


По словам сотрудников приюта, в поисках постоянного дома Митзи крайне не везло.

"Так было очень грустно из-за Митзи. Ее последний хозяин [который забрал ее из приюта] умер, а до этого у двух владельцев поменялись обстоятельства [и животное пришлось вернуть], а другой хозяин серьезно заболел", - рассказывает Лекойнт.

Новые хозяева Митзи - родственники погибшего последнего владельца - хотели сразу забрать ее к себе, но не смогли этого сделать, поскольку жили на съемной квартире. И кошка вновь - уже в четвертый раз - оказалась в приюте.

Однако в апреле семья должна переехать в новый дом, после чего сможет забрать Митзи.

История Митзи разошлась по соцсетям, и о "толстой кошке из Британии" узнали по всему миру.

"К нам обращались люди из США, Швеции и с Ближнего Востока [чтобы забрать ее], но нам приятно, что мы нашли хозяина, которые ее уже знает и любит", - говорит Лекойнт.

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Никто точно не знает, почему изначально кошка так сильно растолстела. В приюте полагают, что, пока она жила на улице, она наведывалась сразу в несколько домов, в которых ее постоянно кормили.

"Кошки умеют привязывать к себе людей, и у нее это прекрасно получалось. Своего дома у нее не было, зато кормили ее все подряд", - отмечает Лекойнт.

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 Теги: кошка, Британия

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Сегодня, 11:12 » Автор: Анна Мартынова
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