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В Сети высмеяли угрозы России нанести ракетные удары по США

В Сети высмеяли угрозы России нанести ракетные удары по СШАПутину посоветовали начать с виллы Соловьева.

В сети высмеяли Россию за угрозы нанести ракетные удары по Соединенным Штатам, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

После того, как российские СМИ назвали пять «центров принятия решений» в США, которые могут стать целями для ракет «Циркон» в случае «возникновения угрозы применения ракет Вашингтоном», в сети разгорелось бурное обсуждение этой инициативы.

В Сети высмеяли угрозы России нанести ракетные удары по США


Многие россияне обратили внимание на лицемерие этого плана. Ни для кого не секрет, что семьи многих кремлевских «шишек» живут на Западе, в том числе и в США. Пользователи уверены, что в таких условиях российское правительство попросту не решится нанести ракетный удар.

«В первую очередь нужно нанести удар по озеру Комо в северной Италии. Там в предгорьях расположена секретная база США, единственной функцией которой является координация в случае ядерного нападения на Россию. Замаскированно под виллу. Первоочередная цель», - с сарказмом написал один из пользователей, намекая на роскошную виллу одного из главных российских пропагандистов Владимира Соловьева.

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«Еще можно по Тосканне и Парижу бахнуть», «Надеюсь эти центры далеко от мест проживания семей наших чиновников», «Что всё? Уже пора?», «Плевать на их центры принятия решений. Нам с Путиным в рай, если что», «любимый владимирьвладимиритць прокладывает кокаиновую дорожку в рай! спасибо, бесценный вождь!», «Мы попадём в Рай , а они сдохнут!», «Ну да, ведь каждая сволочная путинская шл*шка должна поддержать чокнутого Путина в ядерном безумии», «а как же детишки чиновников и олигархов? Или нам пофиг!? Они то в Рай, а пиндосы сдохнут?», - пишут пользователи.

В Сети высмеяли угрозы России нанести ракетные удары по США
В Сети высмеяли угрозы России нанести ракетные удары по США


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 Теги: США, ракетный удар

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Сегодня, 13:57 » Автор: Анна Мартынова
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