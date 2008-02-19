Раздел: Курьезы
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Можно было выбрать ракурс и получше.
В наше время практически у каждого человека есть свой фотоаппарат, у одних - именно «фотик», у других - камера на телефоне. А это значит, что заснять забавные моменты стало очень легко. Вот только, как показывает опыт, есть люди, которым категорически нельзя снимать. Почему - смотрите далее в нашем обзоре, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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В наше время практически у каждого человека есть свой фотоаппарат, у одних - именно «фотик», у других - камера на телефоне. А это значит, что заснять забавные моменты стало очень легко. Вот только, как показывает опыт, есть люди, которым категорически нельзя снимать. Почему - смотрите далее в нашем обзоре, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Сеть насмешила фотка «современного» украинского автобуса
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