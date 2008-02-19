» » Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Раздел: Курьезы  
0

Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами

Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографамиМожно было выбрать ракурс и получше.

В наше время практически у каждого человека есть свой фотоаппарат, у одних - именно «фотик», у других - камера на телефоне. А это значит, что заснять забавные моменты стало очень легко. Вот только, как показывает опыт, есть люди, которым категорически нельзя снимать. Почему - смотрите далее в нашем обзоре, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Читайте также: Сеть насмешила фотка «современного» украинского автобуса

Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами
Веселые фотки от людей, возомнивших себя фотографами


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фото, приколы

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
     33
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх