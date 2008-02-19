Раздел: Курьезы
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
И смех, и грех.
Все невозможное - возможно! Это уж точно. Представляем вашему вниманию 30 фотографий, которые являются олицетворением ленивых работников. И смех и грех, как говорится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Все невозможное - возможно! Это уж точно. Представляем вашему вниманию 30 фотографий, которые являются олицетворением ленивых работников. И смех и грех, как говорится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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