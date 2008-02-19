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Раздел: Курьезы  
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Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать

Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделыватьИ смех, и грех.

Все невозможное - возможно! Это уж точно. Представляем вашему вниманию 30 фотографий, которые являются олицетворением ленивых работников. И смех и грех, как говорится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать
Ляпы от горе-ремонтников, после которых придется все переделывать


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 Теги: ляпы, ремонт

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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