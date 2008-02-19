Раздел: Курьезы
«Оскар-2019» в смешных моментах
Без курьезов вновь не обошлось.
Церемония вручения премии Оскар 2019 завершилась, все уже знают лучших актеров и фильмов года. Но на этом обсуждение события, на которое съехались всемирно известные звезды, не заканчивается, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Ведь на сцене Оскара и вне ее было столько трогательных, прикольных и странных моментов, что пропустить их - просто преступление. Смотрите, как Хавьер Бардем неистовствовал от выступления Queen, ведущие делали нелепые позы, а Рами Малек целовал Люси Бойнтон, в нашей подборке.
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Церемония вручения премии Оскар 2019 завершилась, все уже знают лучших актеров и фильмов года. Но на этом обсуждение события, на которое съехались всемирно известные звезды, не заканчивается, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Ведь на сцене Оскара и вне ее было столько трогательных, прикольных и странных моментов, что пропустить их - просто преступление. Смотрите, как Хавьер Бардем неистовствовал от выступления Queen, ведущие делали нелепые позы, а Рами Малек целовал Люси Бойнтон, в нашей подборке.
Читайте также: Принц Гарри удивил шуткой о беременности Меган Маркл
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