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Раздел: Курьезы  
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«Оскар-2019» в смешных моментах

Без курьезов вновь не обошлось.

Церемония вручения премии Оскар 2019 завершилась, все уже знают лучших актеров и фильмов года. Но на этом обсуждение события, на которое съехались всемирно известные звезды, не заканчивается, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Ведь на сцене Оскара и вне ее было столько трогательных, прикольных и странных моментов, что пропустить их - просто преступление. Смотрите, как Хавьер Бардем неистовствовал от выступления Queen, ведущие делали нелепые позы, а Рами Малек целовал Люси Бойнтон, в нашей подборке.

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 Теги: Оскар-2019, приколы

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Сегодня, 17:15 » Автор: Анна Мартынова
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