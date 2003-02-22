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Раздел: Курьезы  
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Спасаем понедельник смехом: десятка отличных анекдотов

Спасаем понедельник смехом: десятка отличных анекдотовНи дня без смеха.

Лучшие анекдоты, которые поднимут вам настроение этим вечером, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Не надо на пачках сигарет писать всякую ахинею. Достаточно написать: "Вырученные средства пойдут в фонд помощи депутатам Верховной Рады". И полстраны бросит курить.

Спасаем понедельник смехом: десятка отличных анекдотов


Я просто открыл словарь синонимов, и тут началось, понеслось, поехало, покатилось...

Спасаем понедельник смехом: десятка отличных анекдотов


Моя девушка сказала, что я испортил ей весь отпуск. Но как я мог, если мы даже никуда не ездили, потому что я проиграл все деньги в карты?

Спасаем понедельник смехом: десятка отличных анекдотов


Если на тренажере крутить педали в обратную сторону, то можно потолстеть.

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Спасаем понедельник смехом: десятка отличных анекдотов


Секрет долголетия прост. Но секрет есть секрет...

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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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