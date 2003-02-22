Раздел: Курьезы
Спасаем понедельник смехом: десятка отличных анекдотов
Ни дня без смеха.
Лучшие анекдоты, которые поднимут вам настроение этим вечером, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Не надо на пачках сигарет писать всякую ахинею. Достаточно написать: "Вырученные средства пойдут в фонд помощи депутатам Верховной Рады". И полстраны бросит курить.
Я просто открыл словарь синонимов, и тут началось, понеслось, поехало, покатилось...
Моя девушка сказала, что я испортил ей весь отпуск. Но как я мог, если мы даже никуда не ездили, потому что я проиграл все деньги в карты?
Если на тренажере крутить педали в обратную сторону, то можно потолстеть.
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Секрет долголетия прост. Но секрет есть секрет...
Лучшие анекдоты, которые поднимут вам настроение этим вечером, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Не надо на пачках сигарет писать всякую ахинею. Достаточно написать: "Вырученные средства пойдут в фонд помощи депутатам Верховной Рады". И полстраны бросит курить.
Я просто открыл словарь синонимов, и тут началось, понеслось, поехало, покатилось...
Моя девушка сказала, что я испортил ей весь отпуск. Но как я мог, если мы даже никуда не ездили, потому что я проиграл все деньги в карты?
Если на тренажере крутить педали в обратную сторону, то можно потолстеть.
Читайте также: В небе над США вновь видели «НЛО»
Секрет долголетия прост. Но секрет есть секрет...
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