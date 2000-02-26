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Раздел: Курьезы  
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Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"Хитрость у них в крови.

Если вы считаете Барона Мюнхгаузена самым находчивым человеком, скорее всего, вы неправы. Вряд ли найдется кто-то сообразительнее детей. Их взгляду на мир и чувству юмора можно только позавидовать, а изобретательность отдельных личностей просто не имеет границ, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы считаем, что некоторым школьникам и студентам нужно давать премию за находчивость. Ведь взрослым определенно есть чему у них поучиться - смотрите сами.

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит...

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


Под рукой нет закладки? Положи в книгу бекон

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


Когда ребенок выбрал действительно волнующую тему для проекта

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


«Сколько волнений приносит научный проект для одной семьи?
Материалы: один ребенок, один недовольный родитель, полусырая идея, прокрастинация.
Результаты: 75 % детей плачут, 90 % родителей кричат, в среднем 15 часов семейного времени жертвуется на проект.
Вывод: все ненавидят научные выставки».

Учитель сказал: вы можете взять шпаргалку на листе бумаги, исписанном с одной стороны

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


Когда против домашки выступает мама

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


«Дорогая мисс Лагрин! Мой сын слишком хорош для того, чтобы делать домашнюю работу. Пожалуйста, задайте ему что-нибудь другое.
Подпись: мама».

Этот парень был школьным дилером Cheetos

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


Зачем покупать молоко, если можно набрать канистру в школьной столовой?!

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


Нет, а вы какого ответа ожидали?

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


Учитель долго думал, почему ученик так часто поглядывает на часы...

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


Все гениальное просто

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


«Ночью перед экзаменом понял, что не помню формулы площадей фигур. Нацарапал иголкой на гранях. Во время экзамена просто потер пальцем карандаш - и вот они».

Тайна длинных ногтей у школьниц раскрыта

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


Когда ты выбираешь технологии, но тщательно скрываешь это

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


Самый преданный фанат сериала «Доктор Кто»

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


«Тук-тук». «Кто там?» «Доктор». «Доктор Кто?» «Нет, просто доктор».

Быстро разогреть? Пожалуйста

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


Обведите в кружок наименьшее число

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


Лайфхак для истинных ценителей футбола

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


Сомнительное решение

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


«Как вы думаете, каково лучшее решение для проблемы перенаселения?» «Голодные игры».

Заботливый студент

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


Школьный проект, который лишь на первый взгляд выглядит как обычная кучка мусора

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


«Бригада»: начало

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


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Новый способ запоминания информации

Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"


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 Теги: школьники, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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