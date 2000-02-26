Раздел: Курьезы
Изобретательные школьники, успевшие понять "смысл жизни"
Хитрость у них в крови.
Если вы считаете Барона Мюнхгаузена самым находчивым человеком, скорее всего, вы неправы. Вряд ли найдется кто-то сообразительнее детей. Их взгляду на мир и чувству юмора можно только позавидовать, а изобретательность отдельных личностей просто не имеет границ, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы считаем, что некоторым школьникам и студентам нужно давать премию за находчивость. Ведь взрослым определенно есть чему у них поучиться - смотрите сами.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит...
Под рукой нет закладки? Положи в книгу бекон
Когда ребенок выбрал действительно волнующую тему для проекта
«Сколько волнений приносит научный проект для одной семьи?
Материалы: один ребенок, один недовольный родитель, полусырая идея, прокрастинация.
Результаты: 75 % детей плачут, 90 % родителей кричат, в среднем 15 часов семейного времени жертвуется на проект.
Вывод: все ненавидят научные выставки».
Учитель сказал: вы можете взять шпаргалку на листе бумаги, исписанном с одной стороны
Когда против домашки выступает мама
«Дорогая мисс Лагрин! Мой сын слишком хорош для того, чтобы делать домашнюю работу. Пожалуйста, задайте ему что-нибудь другое.
Подпись: мама».
Этот парень был школьным дилером Cheetos
Зачем покупать молоко, если можно набрать канистру в школьной столовой?!
Нет, а вы какого ответа ожидали?
Учитель долго думал, почему ученик так часто поглядывает на часы...
Все гениальное просто
«Ночью перед экзаменом понял, что не помню формулы площадей фигур. Нацарапал иголкой на гранях. Во время экзамена просто потер пальцем карандаш - и вот они».
Тайна длинных ногтей у школьниц раскрыта
Когда ты выбираешь технологии, но тщательно скрываешь это
Самый преданный фанат сериала «Доктор Кто»
«Тук-тук». «Кто там?» «Доктор». «Доктор Кто?» «Нет, просто доктор».
Быстро разогреть? Пожалуйста
Обведите в кружок наименьшее число
Лайфхак для истинных ценителей футбола
Сомнительное решение
«Как вы думаете, каково лучшее решение для проблемы перенаселения?» «Голодные игры».
Заботливый студент
Школьный проект, который лишь на первый взгляд выглядит как обычная кучка мусора
«Бригада»: начало
Читайте также: В небе над США вновь видели «НЛО»
Новый способ запоминания информации
Если вы считаете Барона Мюнхгаузена самым находчивым человеком, скорее всего, вы неправы. Вряд ли найдется кто-то сообразительнее детей. Их взгляду на мир и чувству юмора можно только позавидовать, а изобретательность отдельных личностей просто не имеет границ, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы считаем, что некоторым школьникам и студентам нужно давать премию за находчивость. Ведь взрослым определенно есть чему у них поучиться - смотрите сами.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит...
Под рукой нет закладки? Положи в книгу бекон
Когда ребенок выбрал действительно волнующую тему для проекта
«Сколько волнений приносит научный проект для одной семьи?
Материалы: один ребенок, один недовольный родитель, полусырая идея, прокрастинация.
Результаты: 75 % детей плачут, 90 % родителей кричат, в среднем 15 часов семейного времени жертвуется на проект.
Вывод: все ненавидят научные выставки».
Учитель сказал: вы можете взять шпаргалку на листе бумаги, исписанном с одной стороны
Когда против домашки выступает мама
«Дорогая мисс Лагрин! Мой сын слишком хорош для того, чтобы делать домашнюю работу. Пожалуйста, задайте ему что-нибудь другое.
Подпись: мама».
Этот парень был школьным дилером Cheetos
Зачем покупать молоко, если можно набрать канистру в школьной столовой?!
Нет, а вы какого ответа ожидали?
Учитель долго думал, почему ученик так часто поглядывает на часы...
Все гениальное просто
«Ночью перед экзаменом понял, что не помню формулы площадей фигур. Нацарапал иголкой на гранях. Во время экзамена просто потер пальцем карандаш - и вот они».
Тайна длинных ногтей у школьниц раскрыта
Когда ты выбираешь технологии, но тщательно скрываешь это
Самый преданный фанат сериала «Доктор Кто»
«Тук-тук». «Кто там?» «Доктор». «Доктор Кто?» «Нет, просто доктор».
Быстро разогреть? Пожалуйста
Обведите в кружок наименьшее число
Лайфхак для истинных ценителей футбола
Сомнительное решение
«Как вы думаете, каково лучшее решение для проблемы перенаселения?» «Голодные игры».
Заботливый студент
Школьный проект, который лишь на первый взгляд выглядит как обычная кучка мусора
«Бригада»: начало
Читайте также: В небе над США вновь видели «НЛО»
Новый способ запоминания информации
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