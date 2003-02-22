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Раздел: Курьезы  
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«На лабутенах»: Сеть насмешило название туалетной бумаги в Донецке

«На лабутенах»: Сеть насмешило название туалетной бумаги в ДонецкеВ соцсетях обсуждают этот "верх маркетинга".

В сети появилось фото упаковки туалетной бумаги из оккупированного Донецка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

На гигиеническом изделии с названием "На лабутенах" нарисован ледокол "Титов" и всевидящее масонское око.

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"Просто интересно, как такой винегрет влияет на продажи?" "Ребус ещё тот, производитель хотел показать терриконы, но воображение не имеет границ", "Какать что ли, пардон муа, на лабутенах?" - пишут озадаченные пользователи в сети.

«На лабутенах»: Сеть насмешило название туалетной бумаги в Донецке
«На лабутенах»: Сеть насмешило название туалетной бумаги в Донецке
«На лабутенах»: Сеть насмешило название туалетной бумаги в Донецке
«На лабутенах»: Сеть насмешило название туалетной бумаги в Донецке
«На лабутенах»: Сеть насмешило название туалетной бумаги в Донецке


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 Теги: туалетная бумага, Донецк

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Сегодня, 13:09 » Автор: Анна Мартынова
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