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«На лабутенах»: Сеть насмешило название туалетной бумаги в Донецке
В соцсетях обсуждают этот "верх маркетинга".
В сети появилось фото упаковки туалетной бумаги из оккупированного Донецка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
На гигиеническом изделии с названием "На лабутенах" нарисован ледокол "Титов" и всевидящее масонское око.
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"Просто интересно, как такой винегрет влияет на продажи?" "Ребус ещё тот, производитель хотел показать терриконы, но воображение не имеет границ", "Какать что ли, пардон муа, на лабутенах?" - пишут озадаченные пользователи в сети.
В сети появилось фото упаковки туалетной бумаги из оккупированного Донецка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
На гигиеническом изделии с названием "На лабутенах" нарисован ледокол "Титов" и всевидящее масонское око.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
"Просто интересно, как такой винегрет влияет на продажи?" "Ребус ещё тот, производитель хотел показать терриконы, но воображение не имеет границ", "Какать что ли, пардон муа, на лабутенах?" - пишут озадаченные пользователи в сети.
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