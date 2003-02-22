Раздел: Курьезы
Сеть насмешил Путин, «переросший» Киркорова
Вершина мастерства фотошоперов.
В сети пользователи высмеяли нелепое фото российского президента, который вдруг резко вырос, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
В социальных сетях появилась фотография, на которой президент России Владимир Путин запечатлен рядом с Филиппом Киркоровым. Российскому президенту с помощью программы для коррекции фотографий увеличили рост. Об этом говорится на странице пользователя Максим Мирович в социальной сети Facebook.
Блогер подписал данное фото фразой «Нелегкая работа фото редакторов российских СМИ», а пользователи пустились во все тяжкие и принялись обсуждать, как оригинально выглядит российский лидер с высоким ростом и очень длинными руками. На фото видно, что Путина приравняли к росту одного из самых высоких певцов российской эстрады – Филиппу Киркорову. Именно это стало причиной для едких насмешек пользователей.
«Это же Слендермен», «наоборот, нужно было Филю подрезать», «Длиннопут», «Руки как у Гиббона», «вспомнился ужастик «Фантазм», «Крипота. У Пыни лапки до колен», «На Дракулу похож», «есть такая работа – тянуть Пыню», «Путин-лимузин», - пишут они.
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Подобное фото опубликовал и другой блогер Фашик Донецкий. Он попросил своих читателей придумать название к этому фото.
В сети пользователи высмеяли нелепое фото российского президента, который вдруг резко вырос, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
В социальных сетях появилась фотография, на которой президент России Владимир Путин запечатлен рядом с Филиппом Киркоровым. Российскому президенту с помощью программы для коррекции фотографий увеличили рост. Об этом говорится на странице пользователя Максим Мирович в социальной сети Facebook.
Блогер подписал данное фото фразой «Нелегкая работа фото редакторов российских СМИ», а пользователи пустились во все тяжкие и принялись обсуждать, как оригинально выглядит российский лидер с высоким ростом и очень длинными руками. На фото видно, что Путина приравняли к росту одного из самых высоких певцов российской эстрады – Филиппу Киркорову. Именно это стало причиной для едких насмешек пользователей.
«Это же Слендермен», «наоборот, нужно было Филю подрезать», «Длиннопут», «Руки как у Гиббона», «вспомнился ужастик «Фантазм», «Крипота. У Пыни лапки до колен», «На Дракулу похож», «есть такая работа – тянуть Пыню», «Путин-лимузин», - пишут они.
Читайте также: Фермер нашел смешной способ поднять численность коз
Подобное фото опубликовал и другой блогер Фашик Донецкий. Он попросил своих читателей придумать название к этому фото.
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