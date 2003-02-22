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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешил Путин, «переросший» Киркорова

Сеть насмешил Путин, «переросший» КиркороваВершина мастерства фотошоперов.

В сети пользователи высмеяли нелепое фото российского президента, который вдруг резко вырос, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

В социальных сетях появилась фотография, на которой президент России Владимир Путин запечатлен рядом с Филиппом Киркоровым. Российскому президенту с помощью программы для коррекции фотографий увеличили рост. Об этом говорится на странице пользователя Максим Мирович в социальной сети Facebook.

Блогер подписал данное фото фразой «Нелегкая работа фото редакторов российских СМИ», а пользователи пустились во все тяжкие и принялись обсуждать, как оригинально выглядит российский лидер с высоким ростом и очень длинными руками. На фото видно, что Путина приравняли к росту одного из самых высоких певцов российской эстрады – Филиппу Киркорову. Именно это стало причиной для едких насмешек пользователей.

«Это же Слендермен», «наоборот, нужно было Филю подрезать», «Длиннопут», «Руки как у Гиббона», «вспомнился ужастик «Фантазм», «Крипота. У Пыни лапки до колен», «На Дракулу похож», «есть такая работа – тянуть Пыню», «Путин-лимузин», - пишут они.

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Подобное фото опубликовал и другой блогер Фашик Донецкий. Он попросил своих читателей придумать название к этому фото.

Сеть насмешил Путин, «переросший» Киркорова


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 Теги: Путин, Киркоров

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