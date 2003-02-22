Раздел: Курьезы
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Они не могут не развеселить.
Отношения - это трудный, творческий и непредсказуемый процесс, но он стоит того. Всем взаимности и гармонии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
СМС от людей, которые занимаются этим непростым делом – строят отношения.
Трудный, творческий и непредсказуемый процесс, но он стоит того.
Читайте также: Самые смешные мемы на «Оскар-2019»
Отношения - это трудный, творческий и непредсказуемый процесс, но он стоит того. Всем взаимности и гармонии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
СМС от людей, которые занимаются этим непростым делом – строят отношения.
Трудный, творческий и непредсказуемый процесс, но он стоит того.
Читайте также: Самые смешные мемы на «Оскар-2019»
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