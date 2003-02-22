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Раздел: Курьезы  
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Веселые СМС от людей, познавших суть любви

Веселые СМС от людей, познавших суть любвиОни не могут не развеселить.

Отношения - это трудный, творческий и непредсказуемый процесс, но он стоит того. Всем взаимности и гармонии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

СМС от людей, которые занимаются этим непростым делом – строят отношения.

Трудный, творческий и непредсказуемый процесс, но он стоит того.

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Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви
Веселые СМС от людей, познавших суть любви


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 Теги: смс, приколы

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