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Раздел: Курьезы  
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Время позитива: десятка отличных анекдотов

Время позитива: десятка отличных анекдотовНи дня без смеха.

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

- Толя, я вижу, что ты не умер, у тебя ноздри шевелятся, когда ты дышишь. Так куда движутся наши отношения?

Время позитива: десятка отличных анекдотов


Бабы все чувствуют. Любое изменение, любой холодок в общении, любую подставу. Бабы все чувствуют. Кроме момента, когда надо заткнуться.

Время позитива: десятка отличных анекдотов


- Горящие холодным огнем глаза, сильные и нежные руки, страстное дыхание...

- Белла Моисеевна, а еще какие-нибудь приметы были у грабителя?

Время позитива: десятка отличных анекдотов


Хозяйственная девушка перед выходом из дома всегда запостит селфи. Ну чтобы лайки капали, пока она где-то шляется.

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Время позитива: десятка отличных анекдотов


- Скажите, пожалуйста, а какой здесь пароль от Wi-Fi?

- Это же похороны!

- А "похороны" - с маленькой или большой?

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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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