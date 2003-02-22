Раздел: Курьезы
Время позитива: десятка отличных анекдотов
Ни дня без смеха.
Самые забавные анекдоты для хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
- Толя, я вижу, что ты не умер, у тебя ноздри шевелятся, когда ты дышишь. Так куда движутся наши отношения?
Бабы все чувствуют. Любое изменение, любой холодок в общении, любую подставу. Бабы все чувствуют. Кроме момента, когда надо заткнуться.
- Горящие холодным огнем глаза, сильные и нежные руки, страстное дыхание...
- Белла Моисеевна, а еще какие-нибудь приметы были у грабителя?
Хозяйственная девушка перед выходом из дома всегда запостит селфи. Ну чтобы лайки капали, пока она где-то шляется.
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- Скажите, пожалуйста, а какой здесь пароль от Wi-Fi?
- Это же похороны!
- А "похороны" - с маленькой или большой?
Самые забавные анекдоты для хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
- Толя, я вижу, что ты не умер, у тебя ноздри шевелятся, когда ты дышишь. Так куда движутся наши отношения?
Бабы все чувствуют. Любое изменение, любой холодок в общении, любую подставу. Бабы все чувствуют. Кроме момента, когда надо заткнуться.
- Горящие холодным огнем глаза, сильные и нежные руки, страстное дыхание...
- Белла Моисеевна, а еще какие-нибудь приметы были у грабителя?
Хозяйственная девушка перед выходом из дома всегда запостит селфи. Ну чтобы лайки капали, пока она где-то шляется.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
- Скажите, пожалуйста, а какой здесь пароль от Wi-Fi?
- Это же похороны!
- А "похороны" - с маленькой или большой?
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