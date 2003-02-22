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Раздел: Курьезы  
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Сеть в восторге от кошки, протестующей против «нежностей»

Сеть в восторге от кошки, протестующей против «нежностей»Она ценит свое личное пространство.

14-летнее животное по кличке А Фей за всю свою жизнь должно бы уже привыкнуть, что хозяйка очень его любит, передает Хроника.инфо со ссылкой на 120.su.

Однако, как только Хун Цзинья из Тайваня начинает целовать свою любимицу, та протестует против такого вторжения в её личное пространство, громко и злобно мяукая.

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Хотя нельзя не признать, что кошка всё-таки испытывает к владелице толику тёплых чувств - она не только не убегает, но и не пытается напасть на Хун, ограничиваясь только недовольными воплями.

Сеть в восторге от кошки, протестующей против «нежностей»



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 Теги: кошка, прикол

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Сегодня, 17:31 » Автор: Анна Мартынова
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