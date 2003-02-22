Раздел: Курьезы
Сеть насмешил «спринт» переводчика Ким Чен Ына
Он успел как раз вовремя.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попал в курьезную ситуацию со своим переводчиком - на вокзале Донг-Данг во Вьетнаме тот не поспел за президентом и был вынужден бежать, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Мужчина немного замешкался на выходе из вагона, в то время как Ким Чен Ын уже подошел к встречающему его вьетнамскому чиновнику.
Однако как только он увидел, что Ким Чен Ын уже стоит и пожимает руку встречающему, переводчик за секунду преодолел расстояние в несколько метров и встал рядом со своим лидером.
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При этом импровизированный "забег" переводчика показали все центральные телеканалы, освещающие приезд.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попал в курьезную ситуацию со своим переводчиком - на вокзале Донг-Данг во Вьетнаме тот не поспел за президентом и был вынужден бежать, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Мужчина немного замешкался на выходе из вагона, в то время как Ким Чен Ын уже подошел к встречающему его вьетнамскому чиновнику.
Однако как только он увидел, что Ким Чен Ын уже стоит и пожимает руку встречающему, переводчик за секунду преодолел расстояние в несколько метров и встал рядом со своим лидером.
Читайте также: Ошибка дилетанта: хитрая антилопа оставила львов без ужина
При этом импровизированный "забег" переводчика показали все центральные телеканалы, освещающие приезд.
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