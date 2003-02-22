» » Сеть насмешил «спринт» переводчика Ким Чен Ына
Раздел: Курьезы  
0

Сеть насмешил «спринт» переводчика Ким Чен Ына

Сеть насмешил «спринт» переводчика Ким Чен ЫнаОн успел как раз вовремя.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попал в курьезную ситуацию со своим переводчиком - на вокзале Донг-Данг во Вьетнаме тот не поспел за президентом и был вынужден бежать, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Мужчина немного замешкался на выходе из вагона, в то время как Ким Чен Ын уже подошел к встречающему его вьетнамскому чиновнику.

Однако как только он увидел, что Ким Чен Ын уже стоит и пожимает руку встречающему, переводчик за секунду преодолел расстояние в несколько метров и встал рядом со своим лидером.

Читайте также: Ошибка дилетанта: хитрая антилопа оставила львов без ужина

При этом импровизированный "забег" переводчика показали все центральные телеканалы, освещающие приезд.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ким Чен Ын, спринтер

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:01 » Автор: Анна Мартынова
     205
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх