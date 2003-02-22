Раздел: Курьезы
Американец гулял по улицам в костюме гориллы
Его шутка не удалась.
В Соединенных Штатах Америки мужчина по имени Джереми Моран нарядился в костюм гориллы и в таком виде гулял по улицам, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Он подходил к домам и подглядывал в окна за жильцами.
Когда люди заметили это, они вызвали сотрудников правоохранительных органов. Осознав, что за ним приехала полиция, Моран ворвался в один из домов и попытался спрятаться от правоохранителей под матрасом.
Это ему не помогло - «гориллу» легко обнаружили и арестовали.
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Кроме того, мужчине в костюме гориллы предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище, сопротивлении полиции и ношении маски в людном месте, что запрещается в Луизиане.
В Соединенных Штатах Америки мужчина по имени Джереми Моран нарядился в костюм гориллы и в таком виде гулял по улицам, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Он подходил к домам и подглядывал в окна за жильцами.
Когда люди заметили это, они вызвали сотрудников правоохранительных органов. Осознав, что за ним приехала полиция, Моран ворвался в один из домов и попытался спрятаться от правоохранителей под матрасом.
Это ему не помогло - «гориллу» легко обнаружили и арестовали.
Читайте также: В британском университете такса помогает студентам справиться со стрессом
Кроме того, мужчине в костюме гориллы предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище, сопротивлении полиции и ношении маски в людном месте, что запрещается в Луизиане.
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