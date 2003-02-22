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Илон Маск сменил имя, подыграв интернет-шутникам

Илон Маск сменил имя, подыграв интернет-шутникам Набирает популярность новый мем.

У пользователей Reddit появилось новое развлечение - они начали перекручивать имя Илона Маска, придавая ему новые смыслы. Мем поддержал даже сам изобретатель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Все началось летом 2014 года - один из пользователей Твиттера пошутил, что основатель SpaceX и Tesla сократил свое имя при переезде.

Илон Маск сменил имя, подыграв интернет-шутникам


Большинство не знает, но, когда он переехал из ЮАР, он сократил свое имя Elongated Muskrat (Удлиненная Ондатра) /

В картинки шутка перешла более года назад - пользователь форума опубликовал картинку с шутливым фейковым твитом предпринимателя, который признается, что его настоящее имя - Удлиненный Мушкет (Elongated Musket Gun - "сокращение" от Elon Musk).

Илон Маск сменил имя, подыграв интернет-шутникам


Через какое-то время шутка пережила реинкарнацию и даже получила свой шаблон: учитель спрашивает школьника, над чем он смеется. Тот отвечает "Ни над чем", хотя на самом деле представляет имя Илона Маска в различных вариациях.

Илон Маск сменил имя, подыграв интернет-шутникам


А в феврале 2019 мем стал настоящим трендом - количество картинок увеличилось в разы. Сервис Know Your Meme назвал этот мем Muskposting.

Илон Маск сменил имя, подыграв интернет-шутникам


Она: "приходи ко мне". Я: "не могу". Она : "я одна дома" (elon созвучно с английским словом alone - один) / Фото: reddit

Илон Маск сменил имя, подыграв интернет-шутникам


Mosque - мечеть (англ.) / Фото: reddit

Илон Маск сменил имя, подыграв интернет-шутникам


"Угорь на кабарге" / Фото: reddit

Илон Маск сменил имя, подыграв интернет-шутникам


Melon - дыня (англ.) / Фото: reddit

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Вчера на мем отреагировал сам Илон Маск и запостил одну из шуток у себя в Твиттере. После этого он даже поменял свое имя на Elon Tusk (бивень) и добавил к нему эмодзи слона.

Илон Маск сменил имя, подыграв интернет-шутникам


Dusk - закат (англ.)

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 Теги: Илон Маск, мемы

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