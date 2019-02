Илон Маск сменил имя, подыграв интернет-шутникам

У пользователей Reddit появилось новое развлечение - они начали перекручивать имя Илона Маска, придавая ему новые смыслы. Мем поддержал даже сам изобретатель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время Все началось летом 2014 года - один из пользователей Твиттера пошутил, что основатель SpaceX и Tesla сократил свое имя при переезде.Большинство не знает, но, когда он переехал из ЮАР, он сократил свое имя Elongated Muskrat (Удлиненная Ондатра) /В картинки шутка перешла более года назад - пользователь форума опубликовал картинку с шутливым фейковым твитом предпринимателя, который признается, что его настоящее имя - Удлиненный Мушкет (Elongated Musket Gun - "сокращение" от Elon Musk).Через какое-то время шутка пережила реинкарнацию и даже получила свой шаблон: учитель спрашивает школьника, над чем он смеется. Тот отвечает "Ни над чем", хотя на самом деле представляет имя Илона Маска в различных вариациях.А в феврале 2019 мем стал настоящим трендом - количество картинок увеличилось в разы. Сервис Know Your Meme назвал этот мем Muskposting.Она: "приходи ко мне". Я: "не могу". Она : "я одна дома" (elon созвучно с английским словом alone - один) / Фото: redditMosque - мечеть (англ.) / Фото: reddit"Угорь на кабарге" / Фото: redditMelon - дыня (англ.) / Фото: redditВчера на мем отреагировал сам Илон Маск и запостил одну из шуток у себя в Твиттере. После этого он даже поменял свое имя на Elon Tusk (бивень) и добавил к нему эмодзи слона.Dusk - закат (англ.)