Раздел: Курьезы
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Как же это знакомо!
Забавные советы для худеющих, а также для людей с отличными чувством юмора. Всем, кто хоть раз интересовался такими понятиями как "диета", "правильное питание" или "похудение", не стоит забывать, что хорошее настроение - важнейшее составляющее красивой фигуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Забавные советы для худеющих, а также для людей с отличными чувством юмора. Всем, кто хоть раз интересовался такими понятиями как "диета", "правильное питание" или "похудение", не стоит забывать, что хорошее настроение - важнейшее составляющее красивой фигуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Илон Маск сменил имя, подыграв интернет-шутникам
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