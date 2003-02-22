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Раздел: Курьезы  
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Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел

Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худелКак же это знакомо!

Забавные советы для худеющих, а также для людей с отличными чувством юмора. Всем, кто хоть раз интересовался такими понятиями как "диета", "правильное питание" или "похудение", не стоит забывать, что хорошее настроение - важнейшее составляющее красивой фигуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел
Веселые открытки, которые оценят те, кто тоже худел


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 Теги: открытки, похудение

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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