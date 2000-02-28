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Раздел: Курьезы  
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Порция смеха: отличные анекдоты на вечер среды

Порция смеха: отличные анекдоты на вечер средыНи дня без улыбки.

Закончите день улыбкой и все наладится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

- Вы вообще не следите за тем, чтобы животным вашего зоопарка не было холодно!

- А вы, собственно, кто?

- Конь в пальто.

Порция смеха: отличные анекдоты на вечер среды


- Дорогая, я вчера тебе звонил, а ты не отвечала. Что ты делала?

- Выводы!

Порция смеха: отличные анекдоты на вечер среды


В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил трудовик, потому что карате - это, конечно, карате, но молоток - это все-таки молоток.

Порция смеха: отличные анекдоты на вечер среды


- Она очень доверяет тебе, Макс.

- С чего ты взял?

- Она не втягивает живот в твоем присутствии.

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Порция смеха: отличные анекдоты на вечер среды


Многие школьники, которым пришлось прочитать все 4 тома "Войны и мира", жалеют, что на дуэли убили Пушкина, а не Толстого.

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 Теги: анекдоты, юмор

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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