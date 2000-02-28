Раздел: Курьезы
Порция смеха: отличные анекдоты на вечер среды
Ни дня без улыбки.
Закончите день улыбкой и все наладится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
- Вы вообще не следите за тем, чтобы животным вашего зоопарка не было холодно!
- А вы, собственно, кто?
- Конь в пальто.
- Дорогая, я вчера тебе звонил, а ты не отвечала. Что ты делала?
- Выводы!
В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил трудовик, потому что карате - это, конечно, карате, но молоток - это все-таки молоток.
- Она очень доверяет тебе, Макс.
- С чего ты взял?
- Она не втягивает живот в твоем присутствии.
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Многие школьники, которым пришлось прочитать все 4 тома "Войны и мира", жалеют, что на дуэли убили Пушкина, а не Толстого.
Закончите день улыбкой и все наладится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
- Вы вообще не следите за тем, чтобы животным вашего зоопарка не было холодно!
- А вы, собственно, кто?
- Конь в пальто.
- Дорогая, я вчера тебе звонил, а ты не отвечала. Что ты делала?
- Выводы!
В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил трудовик, потому что карате - это, конечно, карате, но молоток - это все-таки молоток.
- Она очень доверяет тебе, Макс.
- С чего ты взял?
- Она не втягивает живот в твоем присутствии.
Читайте также: Милее некуда: щенки лабрадоров «затискали» кошку
Многие школьники, которым пришлось прочитать все 4 тома "Войны и мира", жалеют, что на дуэли убили Пушкина, а не Толстого.
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