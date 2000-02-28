Лучше любой охраны: кобра не подпускала людей к банкомату

Специалисты сумели поймать кобру и выпустили ее на волю.



Жители Баргарха (Индия), пожелавшие воспользоваться банкоматом, вынуждены были в страхе отступить, передает



Причина невозможности получить наличные была необычна - на банкомате расположилась кобра, которая, раздув капюшон, с неудовольствием взирала на людей. Естественно, все сочли за лучшее поискать более безопасный банкомат.



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Владелец ближайшего магазинчика, заметивший змею, сообщил об этом специалистам. Те изловили кобру, увезли её подальше и выпустили на волю.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Жители Баргарха (Индия), пожелавшие воспользоваться банкоматом, вынуждены были в страхе отступить, передает Хроника.инфо со ссылкой на 120.su Причина невозможности получить наличные была необычна - на банкомате расположилась кобра, которая, раздув капюшон, с неудовольствием взирала на людей. Естественно, все сочли за лучшее поискать более безопасный банкомат.Владелец ближайшего магазинчика, заметивший змею, сообщил об этом специалистам. Те изловили кобру, увезли её подальше и выпустили на волю.





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