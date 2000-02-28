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Раздел: Курьезы  
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Лучше любой охраны: кобра не подпускала людей к банкомату

Лучше любой охраны: кобра не подпускала людей к банкоматуСпециалисты сумели поймать кобру и выпустили ее на волю.

Жители Баргарха (Индия), пожелавшие воспользоваться банкоматом, вынуждены были в страхе отступить, передает Хроника.инфо со ссылкой на 120.su.

Причина невозможности получить наличные была необычна - на банкомате расположилась кобра, которая, раздув капюшон, с неудовольствием взирала на людей. Естественно, все сочли за лучшее поискать более безопасный банкомат.

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Владелец ближайшего магазинчика, заметивший змею, сообщил об этом специалистам. Те изловили кобру, увезли её подальше и выпустили на волю.



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 Теги: кобра, банкомат

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Сегодня, 00:50 » Автор: Анна Мартынова
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