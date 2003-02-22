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Снежные «баталии» полицейских насмешили Сеть

Снежные «баталии» полицейских насмешили СетьОни тоже умеют веселиться.

На первый взгляд может показаться, что эти кадры, снятые в Дювале (Вашингтон, США), показывают нам полицейскую операцию, полную опасностей, передает Хроника.инфо со ссылкой на 120.su.

Впрочем, офицерам и впрямь угрожала опасность, ведь их вполне могли закидать снежками, что в итоге и произошло. Несмотря на то, что доблестные мужчины, подъехавшие к играющим детям на патрульных машинах, прикрывались щитом, им всё-таки пришлось отступить.

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Кадры, конечно же, являются постановочными. Лейтенант Майкл ДеБок рассказал, что их департамент активно участвует в общественной жизни и частенько снимает забавные видеоролики. На сей раз офицеры увидели мальчишек, собиравшихся играть в футбол, и попросили их принять участие в съёмке. Дети, конечно же, с восторгом отнеслись и к тому, что станут героями очередного «фильма», и к тому, что получат возможность закидать служителей закона снежками.



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 Теги: полиция, снежки

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Сегодня, 09:28 » Автор: Анна Мартынова
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