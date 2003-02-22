Раздел: Курьезы
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
В соцсетях продолжают предлагать свои варианты участников.
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019, передает Хроника.инфо со ссылкой на texty.org.ua.
После устранения победительницы отбора Maruv, остальные финалисты по порядку стали отказываться быть "запасными".
После третьей, четвертой отказа - в соцсетях даже люди, не имеющие отношения к музыке, начали в шутку "на всякий случай" отказываться:
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Вспомнили и мемы многолетней давности:
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019, передает Хроника.инфо со ссылкой на texty.org.ua.
После устранения победительницы отбора Maruv, остальные финалисты по порядку стали отказываться быть "запасными".
После третьей, четвертой отказа - в соцсетях даже люди, не имеющие отношения к музыке, начали в шутку "на всякий случай" отказываться:
Читайте также: Лучше любой охраны: кобра не подпускала людей к банкомату
Вспомнили и мемы многолетней давности:
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