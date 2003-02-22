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Раздел: Курьезы  
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Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение

Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на ЕвровидениеВ соцсетях продолжают предлагать свои варианты участников.

Украина не будет участвовать в Евровидении-2019, передает Хроника.инфо со ссылкой на texty.org.ua.

После устранения победительницы отбора Maruv, остальные финалисты по порядку стали отказываться быть "запасными".

Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение


После третьей, четвертой отказа - в соцсетях даже люди, не имеющие отношения к музыке, начали в шутку "на всякий случай" отказываться:

Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение


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Вспомнили и мемы многолетней давности:

Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение
Соцсети не утихают: появились свежие фотожабы на Евровидение


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 Теги: Евровидение, фотожабы

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Сегодня, 10:41 » Автор: Анна Мартынова
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