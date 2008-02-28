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Раздел: Курьезы  
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Наглые норки вновь оставили рыбаков без улова

Наглые норки вновь оставили рыбаков без уловаЗдесь с ними уже знакомы многие рыбаки.

Из Астрахани (север России) в Сеть прислали видео о том, как норки таскают добычу у рыбаков. Ролик сняли и выложили в Facebook сами рыбаки, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.

Следует отметить, что в Интернете уже большое количество видеороликов о том, как к рыбакам в надежде угоститься уловом прибегают лисы, песцы и другая отчаянная прибрежная живность.

На этот раз к рыбакам из Астрахани прибежали две норки. Правда, в кадр попала только одна норка – другая, партизанка, держалась в стороне, надеясь, что смелая подруга с нею поделится.

Норка вышла из лесу и наблюдала за рыбаками, а когда один из них ее покликал и поманил рыбой, рванула к нему. Боязно, конечно, но подошла и взяла угощение. А кушать тут же не стала – поволокла добычу в безопасное место…

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Сотни тысяч просмотров набрало видео «Наглый песец», сделанное в Норильске (Россия). Но видео пушистый красавец прямо из лунки вытащил пойманную рыбу. Мужчина в кадре «ругается» с грабителем: «Лунка моя, рыба моя». Но это, конечно, шутка: он всегда рад угостить северного лиса. А тот так и понял и в следующий раз пришел с… подругой-лисой.

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 Теги: норка, улов

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Сегодня, 16:39 » Автор: Анна Мартынова
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