Раздел: Курьезы
Наглые норки вновь оставили рыбаков без улова
Здесь с ними уже знакомы многие рыбаки.
Из Астрахани (север России) в Сеть прислали видео о том, как норки таскают добычу у рыбаков. Ролик сняли и выложили в Facebook сами рыбаки, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Следует отметить, что в Интернете уже большое количество видеороликов о том, как к рыбакам в надежде угоститься уловом прибегают лисы, песцы и другая отчаянная прибрежная живность.
На этот раз к рыбакам из Астрахани прибежали две норки. Правда, в кадр попала только одна норка – другая, партизанка, держалась в стороне, надеясь, что смелая подруга с нею поделится.
Норка вышла из лесу и наблюдала за рыбаками, а когда один из них ее покликал и поманил рыбой, рванула к нему. Боязно, конечно, но подошла и взяла угощение. А кушать тут же не стала – поволокла добычу в безопасное место…
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Сотни тысяч просмотров набрало видео «Наглый песец», сделанное в Норильске (Россия). Но видео пушистый красавец прямо из лунки вытащил пойманную рыбу. Мужчина в кадре «ругается» с грабителем: «Лунка моя, рыба моя». Но это, конечно, шутка: он всегда рад угостить северного лиса. А тот так и понял и в следующий раз пришел с… подругой-лисой.
Из Астрахани (север России) в Сеть прислали видео о том, как норки таскают добычу у рыбаков. Ролик сняли и выложили в Facebook сами рыбаки, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Следует отметить, что в Интернете уже большое количество видеороликов о том, как к рыбакам в надежде угоститься уловом прибегают лисы, песцы и другая отчаянная прибрежная живность.
На этот раз к рыбакам из Астрахани прибежали две норки. Правда, в кадр попала только одна норка – другая, партизанка, держалась в стороне, надеясь, что смелая подруга с нею поделится.
Норка вышла из лесу и наблюдала за рыбаками, а когда один из них ее покликал и поманил рыбой, рванула к нему. Боязно, конечно, но подошла и взяла угощение. А кушать тут же не стала – поволокла добычу в безопасное место…
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
Сотни тысяч просмотров набрало видео «Наглый песец», сделанное в Норильске (Россия). Но видео пушистый красавец прямо из лунки вытащил пойманную рыбу. Мужчина в кадре «ругается» с грабителем: «Лунка моя, рыба моя». Но это, конечно, шутка: он всегда рад угостить северного лиса. А тот так и понял и в следующий раз пришел с… подругой-лисой.
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