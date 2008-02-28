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Раздел: Курьезы  
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СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие

СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие Юмор от них так и прет.

Есть особый вид людей - они непредсказуемы, как лосось в кустах черники. Общение с ними похоже на своеобразную лотерею: никогда не знаешь, что получишь в ответ - иронию, шутку или откровение, которого вот вообще не ожидаешь, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы считаем, что здоровый сарказм не только повышает настроение, но и позитивно влияет на мышление.

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СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
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 Теги: смс, остроумие

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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