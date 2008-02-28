Раздел: Курьезы
СМС от людей, не способных скрывать свое остроумие
Юмор от них так и прет.
Есть особый вид людей - они непредсказуемы, как лосось в кустах черники. Общение с ними похоже на своеобразную лотерею: никогда не знаешь, что получишь в ответ - иронию, шутку или откровение, которого вот вообще не ожидаешь, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы считаем, что здоровый сарказм не только повышает настроение, но и позитивно влияет на мышление.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Есть особый вид людей - они непредсказуемы, как лосось в кустах черники. Общение с ними похоже на своеобразную лотерею: никогда не знаешь, что получишь в ответ - иронию, шутку или откровение, которого вот вообще не ожидаешь, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы считаем, что здоровый сарказм не только повышает настроение, но и позитивно влияет на мышление.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
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